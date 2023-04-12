МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Определить наличие шпионского ПО, программ слежения и вирусов в телефоне можно по разным признакам, но обезвредить его порой непросто, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Названа услуга, которая может превратить смартфон в "кирпич"

"Косвенным индикатором наличия шпионских программ на телефоне может быть быстрая разрядка аккумулятора, слишком интенсивный расход мобильного интернета, а также sms-сообщения со странными символами", — заявил эксперт.

Более явный признак — помехи во время разговора и даже другие голоса. В современной технике такие шумы вряд ли появятся случайно, отметил Закарян. Не стоит игнорировать и неожиданные включения экрана телефона. Если в телефоне есть некоторые из этих особенностей, эксперт посоветовал сразу проверить список приложений, установленных на гаджет. Если будет обнаружено неизвестное приложение, его нужно сразу удалить. Также следует незамедлительно поменять пароли от важных аккаунтов.

Обезопасить себя полностью от слежки практически невозможно. Вредоносное ПО может попасть на телефон через любые приложения, включая почтовые программы или социальные сети. Для запуска программы не понадобится никаких действий со стороны пользователя, это могут сделать удаленно без его участия.

А вот удалить и обезвредить "нарушителя" не всегда легко и просто. Иногда понадобятся специальные приложения для выявления таких программ. Бывает, что они маскируется под системные файлы, и нужна полная переустановка операционной системы телефона, чтобы быть уверенным в его безопасности.

Если у вас есть подозрения, что за вами следят или смартфон передает вашу личную информацию третьим лицам, но при этом вам не удалось самостоятельно исправить ситуацию, Закарян посоветовал обратиться к специалисту из сервисного центра. Он сможет обезопасить ваш гаджет от опасных приложений и вирусов, а также установить защитное ПО.