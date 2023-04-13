МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Потенциал роста доллара к рублю практически исчерпан и вскоре наступит коррекция. Если вы ранее покупали доллары с целью "продать потом подороже", сейчас самое время сделать это, так как существенных скачков в будущем не ожидается, если не произойдет форс-мажора, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин. Весеннее обострение: куда вложить деньги до конца апреля

Он считает, что значительное ускорение падения рубля в последние дни связано с продажей Shell доли в проекте "Сахалин-2". Однако это является временным фактором, тем более пара доллар/рубль торгуется около сильной зоны сопротивления, расположенной в районе 81-82 рубля.

Исторически высокие цены на нефть служили поддержкой для рубля, однако в последнее время корреляция между ними ослабла. Нельзя исключать, что это окажет влияние на длинной дистанции. По мнению аналитика, дальнейший рост нефти марки Brent выше 89 долларов за баррель приведет к локальному укреплению российской валюты.

"Покупать валюту сейчас неразумно, достаточно посмотреть на коэффициент риск/прибыль. Также индикатор RSI сообщает о технической перекупленности, которую рынок будет стремиться снять", — добавил он.

С фундаментальной точки зрения, при дальнейшей девальвации рубля возникают риски роста инфляции. Это будет беспокоить ЦБ РФ, поэтому при таком сценарии стоит ожидать мер финансовых властей по контролю курса (Capital Control). Это, например, обязательная продажа части валютной выручки экспортерами, которая поддержит рубль, подытожил Эшкинин.