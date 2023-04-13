МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Умные электронные девайсы несут большие риски для персональных данных пользователей: это реалии, с которыми нужно мириться, хотим мы этого или нет, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Специалист раскрыл, как найти и обезвредить шпиона в своем телефоне

На сегодняшний день практически в каждом холодильники или кофеварке есть те или иные элементы искусственного интеллекта, однако настоящая опасность кроется в устройствах с возможностью выхода в интернет. К индустрии подобной бытовой техники в последние годы даже начали применять специальный термин — "интернет вещей".

Конечно, благодаря подключению к интернету мы получаем возможность пользоваться целым рядом удобных сервисов вроде дистанционного управления духовкой или быстрым поиском рецептов блюд из остатков продуктов в холодильнике. Но при каждом включении оборудование обменивается данными с облачными серверами, отметил Мясоедов. То, как эта информация хранится, насколько защищен канал связи остается на совести разработчика. При этом прямой корреляции между известностью бренда и безопасностью не существует, и, к сожалению, известны случаи, когда утечки персональных данных происходили и у самых именитых производителей.

В силу ограничений по мощности процессоров в умных устройствах установить эффективную защиту в самом оборудовании не всегда представляется возможным. Поэтому объектами атак хакеров все чаще становятся предметы из "интернета вещей".

"Взломав умный пылесос или телевизор, преступники получают возможность наблюдать за нами, записывать наши голоса и следить, где мы находимся. Впоследствии этими данными могут воспользоваться воры, которые узнают, когда хозяева едут на дачу, либо в интернет сливают личные фото", — привел в пример Мясоедов. "Всевидящее око": кто следит за вами через смартфон

Конечно, производители стараются повышать безопасность своей продукции, и было бы неверным считать, что любой умный гаджет обязательно приведет к беде. Но соблюдать базовые меры предосторожности стоит.

Старайтесь по возможности приобретать не самую бюджетную электронику. Так выше вероятность, что компонентная база дороже и есть хотя бы базовая защита;

Домашний Wi-Fi, к которому подключена бытовая техника, должен быть закрыт сложным паролем;

Не размещайте "умные" гаджеты в рабочих зонах или спальне и не обсуждайте в их присутствии конфиденциальные темы. Для пущей безопасности можно закрывать камеры и микрофоны, если таковые имеются, специальными накладками.

Следует быть крайне осторожными с замками с функцией дистанционного отпирания и запирания. Как минимум, не стоит полагаться на них как на единственный замок на вашей входной двери, заключил Мясоедов.