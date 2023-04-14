МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Несмотря на широкое распространение камер, фиксирующих нарушение ППД, на вооружении сотрудников автоинспекции остаются и прежние методы работы, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Адвокат объяснила, как оспорить неожиданные штрафы ГИБДД

По его словам, в наши дни в крупных мегаполисах водитель вряд ли столкнется с претензией сотрудника ГИБДД, связанной с непристегнутым ремнем или небольшим превышением скорости. Подобное поведение осталось лишь в отдаленных и малонаселенных регионах. Там надо быть готовым и к другим "мелким" вопросам. В крупных городах вероятнее разговор о совершенном серьезном нарушении, за которое предусмотрено суровое наказание: например, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием психотропных средств, пересечение двойной сплошной линии горизонтальной разметки, а также проезд на запрещающий сигнал светофора и другие подобные нарушения.

"Соответственно, и ожидать встречи с патрульным экипажем следует в тех местах, где наиболее вероятно их обнаружение, в том числе и там, где в силу сложившихся обстоятельств такие места образовались", — пояснил юрист.

Например, там, где линии горизонтальной разметки стерты от времени или светофор отрегулирован так, что провоцирует проезд на красный свет. Формально в подобных ситуациях сотрудник ГИБДД, утверждающий о наличии серьезного правонарушения, окажется правым. Но если подходить к разрешению каждого конкретного инцидента тщательно, с анализом ГОСТов, с подробным анализом объективной и субъективной стороны, то в подавляющем большинстве случаев водитель окажется невиновным. Россиян научили, как оспорить штраф за парковку у дачного участка

"Оказавшись в подобной ситуации, в первую очередь необходимо это осознать и попытаться спокойно аргументировать свою позицию. И если в ответ вам обещают составить протокол, ни в коем случае не спешить "оплатить штраф на месте", — предупредил адвокат.

Вполне возможно, что после того, как водитель доведет до сведения инспектора свои аргументы, пояснит, что он их изложит в протоколе и подтвердит в ходе дальнейшего разбирательства, инспектор откажется от намерения "оформлять" правонарушение. Сейчас случаи вышеописанных "подстав" со стороны ДПС сократились.

"Но если вам вдруг не повезло, и неприятная встреча все же состоялась, то весьма полезно иметь в записной книжке телефона номер адвоката, практикующего именно в этой сфере правоотношений", — заключил Миронов.