МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Прямая связь между действиями человека в Сети и его частной жизнью не видна, поэтому возникает иллюзия анонимности, но выдать пользователя и раскрыть всю его подноготную может одна оплошность, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Специалист раскрыл, как найти и обезвредить шпиона в своем телефоне

"С помощью телеграм-бота за считанные минуты можно узнать, где человек живет, что у него находится в собственности и какую еду он предпочитает", — уверяет он.

Такие боты аккумулировали огромный объем информации — в основном благодаря многочисленным утечкам персональных данных россиян. О человеке, который активно пользуется Сетью и имеет свой цифровой след, можно узнать буквально все.

Вычисляют владельца псевдонима обычно в два этапа. Сначала пробивают никнейм, например, на уже "мертвом" форуме или заброшенном аккаунте в соцсетях. Поиск может дать имя, дату рождения или адрес электронной почты. А этого уже достаточно для пробива в других ботах, которые ищут по имени или e-mail.

Если человек активно пользовался досками объявлений, курьерскими службами, банковскими сервисами, то все личные данные и интересы попадут в отчет: от даты рождения и номера телефона до ID в соцсетях. Раскрыт способ проверить, шпионит ли за вами смартфон

Закрытый канал в социальных сетях — не панацея. Если вы используете свое настоящее имя и вдобавок указываете место работы или дату рождения, этого уже может быть достаточно для пробива. Иногда может хватить даже вашего ID — текущая активность будет скрыта, но данные из старых утечек расскажут о вас все.

"При этом важно помнить, что пробив данных через ботов находится в серой зоне законодательства и может нарушать закон "О персональных данных", за что предусмотрена уголовная ответственность", — предупредил Кузьменко.

По его словам, обычному пользователю вряд ли стоит чего-то опасаться, но надо понимать, что жизнь может оказаться как на ладони за считанные минуты. Минимизировать последствия можно, заведя отдельный номер телефона для соцсетей и регистраций, используя вымышленные данные там, где это не важно. Не указывайте в соцсетях личные данные и отключите геолокацию для соцсетей. Аккаунты, которыми вы перестали пользоваться, лучше удалить.