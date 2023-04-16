МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Можно предположить, что в текущих условиях доллар дешевле 70 рублей не позволил бы эффективно наполнять бюджет, а дороже 100 рублей — слишком разогнал бы инфляцию и негативно сказался на настроениях в обществе, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Эксперты раскрыли, когда ждать укрепления рубля к доллару

По его словам, с одной стороны бюджет России в 2023 году является дефицитным. Сейчас дефицит оценивается более чем в два процента от ВВП. Покрыть его можно за счет, прежде всего, поступления валютных доходов от продажи нефти и газа за рубеж.

"Курс рубля сильно влияет на исполнения бюджета, и уровень ниже 70 рублей за доллар уже является неприемлемым в текущих условиях снижения экспорта", — пояснил доцент.

Но и доллар дороже 100 рублей тоже можно назвать психологически неприемлемым. Слишком высокий курс разгоняет инфляцию, так как большая часть товаров и их компонентов в России, несмотря на усилия по импортозамещению, все равно производится за рубежом. Хотя, конечно, как такового потолка курса для бюджета нет, добавил финансист.

Он напомнил, что курс рубля зависит от ряда факторов и формируется, исходя из спроса и предложения на валютном рынке. Когда предложение валюты уменьшается, например, из-за снижения объемов импорта, рубль ослабевает. Другим фактором является спрос на валюту внутри страны, который может быть обеспечен импортерами (при росте импорта, например), или государством при формировании валютных резервов.

Минфин с января этого года возобновил продажу валюты в рамках бюджетного правила.

"Текущий курс устраивает Минфин, поэтому укреплять рубль вряд ли будут", — заключил Перепелица.