МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Скорее всего, избежать сбора ваших данных при покупке смартфона не удастся, но этот процесс можно вовремя идентифицировать и минимизировать его последствия, рассказал "Прайм" директор Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Виктор Гулевич. Старые iPhone лишат самых главных функций

Данные исследований свидетельствуют: сбор информации о пользователях ведут как устройства на базе операционной системы Android, так и на iOS. При этом, отметил специалист, ОС Android передает в 20 раз больше информации, чем iOS.

"Как правило, процесс сбора и передачи данных происходит в фоновом режиме при активном интернет-подключении. Производителю передается такая информация, как идентификатор мобильного оборудования (IMEI), серийный номер устройства, номер SIM-карты, идентификатор мобильного абонента (IMSI), номер телефона, геолокация, история браузера и многое другое", — заявил эксперт.

Если пользователь при активации мобильного телефона вводит персональные данные, например, фамилию и имя, почту, банковские реквизиты, то их тоже может "утащить" производитель ОС. Поэтому Гулевич посоветовал по возможности минимизировать заполнение личной информации о себе, использовать специально созданный email-адрес.

Утечка личных данных может происходить и по причине заражения вредоносным или шпионским программным обеспечением. Подобным образом киберпреступники осуществляют кражу персональной информации для осуществления мошеннических схем.

"Явными признаками работы подобных программ являются быстрый расход батареи, резкое снижение производительности устройства, самопроизвольная перезагрузка телефона, повышенный расход мобильного трафика, изменение личных настроек, например, стартовой поисковой страницы браузера, внезапное возникновение всплывающих окон или сообщений об ошибках работы программ", — подытожил Гулевич.