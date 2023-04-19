МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ, Роман Серов. Решение ряда стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу с мая по конец 2023 года сверх текущих квот моментально вызвало подъем нефтяных цен. С начала апреля баррель марки Brent подорожал почти на пять процентов и остается на этом уровне до сих пор. Что будет с ценами дальше и каковы долгосрочные последствия демарша картеля и его сторонников? Призрак Чубайса: в воздухе запахло приватизацией

По оценке ОПЕК и МЭА, сокращение приведет к росту мирового дефицита нефти. В четвертом квартале он превысит 2 миллиона баррелей в день, тогда как до решения прогноз был ниже 1,5 миллиона баррелей в день.

Для того, чтобы этот прогноз исполнился необходимо совпадение двух факторов. Первый — если окажется верен прогноз ОПЕК по спросу и по добыче вне картеля. Второй — если до конца года не будет новых решений по квотам, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Дело в том, что спрос на нефть ОПЕК (то есть спрос на нефть в мире за вычетом добычи вне ОПЕК) в четвертом квартале ожидается около 30,3 миллионов баррелей в сутки. Добыча ОПЕК после снижения в мае и до конца года должна составить около 28 миллионов баррелей в сутки, возможно — меньше (оценки источников различаются).

"Отсюда дефицит от 2,3 миллиона баррелей в сутки. Он может быть больше, если спрос в Азии вырастет еще быстрее, чем в прогнозе ОПЕК. Может быть меньше, если добыча в России будет выше ожиданий ОПЕК — это мне представляется вероятным", — сказал эксперт.

КТО ДАВИТ НА ЦЕНЫ

МЭА отмечает, что новые сокращения могут усилить дефицит еще больше и привести к новому витку роста цен. Уже говорят о 100 долларах за баррель не как о фантастических прогнозах на "прекрасное далеко", а как о вполне реальной планке, которую нефть может достичь, а то и перескочить во второй половине года.

И в этом есть изрядная доля истины. Уже после оглашения решения ОПЕК+ цены на нефть две недели держатся на уровне 85-87 долларов за баррель. Они могут еще подняться при условии формирования сбалансированной политики снижения глобального предложения, считает доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова. Сюрприз ОПЕК+: что и кому хотел сказать альянс своим сокращением добычи

Колебания на рынке нефти за последний год были значительными: что только он не пережил! В марте прошлого года котировки взлетели до 120 долларов за баррель, в декабре упали до 75 долларов за баррель, в феврале приподнялись до 80 долларов за баррель. Определяли эти "американские горки" в основном геополитика, закрытие Китая из-за пандемии, а также ужесточение монетарной политики мировыми центробанками.

После того, как Китай приоткрыл экономику, спрос на нефть начал расти. Неожиданное решение ОПЕК+ стало для рынка драйвером последующего роста цен. Теперь важно, какую тактику выберет картель и его союзники, каковы планы США по закупке нефти для госрезервов, и как намерена сокращать добычу Россия.

По поводу вмешательства ОПЕК уже все понятно: организация будет держаться зубами за выгодные для него нефтяные котировки и имеет все рычаги влияния на них. С Россией тоже более-менее ясно. На протяжении трех десятилетий постсоветской истории мы, по сути, поддерживали экономики стран Евросоюза за счет поставки энергоресурсов с эффективной логистикой.

"После того как мир разделился, уже не имеет смысла помогать недружественным странам, предлагая ресурсы по нишевым ценам. Теперь спрос на нефть может устойчиво превышать предложение", — считает Сафронова.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КИТАЯ

Однако последнее слово останется за Китаем. Инфляция в этой стране замедляется быстрее, чем ожидалось. В марте зафиксирован ее минимальный рост за последние 18 месяцев год к году. В этой ситуации Народный банк КНР сможет начать смягчение монетарной политики для стимулирования роста экономики. Тогда повышенный спрос на нефть со стороны Китая ожидается во втором полугодии. Однако в случае недостаточного восстановления деловой активности и развития рецессии в мире этот спрос может и обрушиться.

В этой ситуации ценовые оценки рынка совершенно неоднозначны, но большинство аналитиков уверены — до 100 долларов за баррель дело дойдет. Это возможно уже в третьем квартале, полагает Кочетков.

"Однако у меня есть сомнения, что все так просто. Мы уже видели такие же прогнозы дефицита в начале марта, после чего случился банковский кризис. Кроме того, ОПЕК считает, что добыча в России во втором квартале упадет на 1,2 миллиона баррелей в сутки относительно первого квартала, а не на 0,5 миллиона баррелей в сутки, как объявлено", — объяснил он. Рубль в интенсивной терапии: помогут ли ему нефтедоллары?

Добыча нефти в нашей стране месяцев превосходит ожидания с лета прошлого года. Однако аналитики не отказываются от прогноза падения, но сдвигают его в будущее. И оно может оказаться более жестким, чем ожидалось. Если это произойдет, вероятен значимый рост дефицита, и, как следствие, скачок цен на нефть.

Вряд ли ОПЕК хочет усугубить проблемы, их цель — лишь удержать цены на нефть выше 80 долларов за баррель, что выгодно для бюджетов стран-экспортеров. Россия — не исключение: доходы от экспорта энергоносителей формируют более трети бюджета, и дорогая нефть — прекрасный способ покрыть дефицит. По планам он составит три триллиона рублей. Это примерно сопоставимо с доходами от экспорта нефти за три месяца. Только применение новой формулы расчета цены нефти до налогообложения позволит получить в 2023 году дополнительные 600 миллиардов рублей.

Но инфляция уже больно бьет по уязвимым потребителям, особенно в странах с формирующейся и развивающейся экономикой. Очевидно, что нефть по 100 долларов и выше лишь разгонит этот процесс с непредсказуемыми последствиями.