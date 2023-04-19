МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Для покупки иностранной валюты обычно подходит налоговый период, когда экспортеры увеличивают продажи иностранной валюты: как правило, рубль в это время укрепляется, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Аналитик объяснил, зачем России понадобилась дешевая нефть

Она пояснила, что обычно налоговый период и подготовка к нему происходят в 20-х числах каждого месяца.

"Укрепление рубля в налоговый период не гарантировано, так как могут действовать другие факторы. Например, осуществление импортных закупок может привести к повышенному спроса на валюту, который скорректирует укрепление рубля. Тем не менее, часто именно в 20-х числах месяца можно рассчитывать на более выгодный курс", — заявила эксперт.

Она также обратила внимание на то, что сейчас краткосрочная динамика курса рубля нередко характеризуется повышенной волатильностью. В подобных условиях покупать иностранную валюту лучше поэтапно. Например, можно приобрести половину необходимой суммы сейчас, а затем докупать иностранную валюту в периоды укреплении рубля.

Если же планируется покупка наличной иностранной валюты, есть смысл обратиться к ресурсам, агрегирующим информацию о банках, в которых можно приобрести наличные доллары и евро. На базе этих сервисов можно найти банки с наиболее выгодным обменным курсом. Так, при покупке доллара разница в курсе в разных банках может достигать пяти рублей даже при низкой волатильности валютного курса на бирже.

При этом следует помнить, что в России продолжают действовать ограничения на вывоз наличной иностранной валюты из страны. Со 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту на сумму, превышающую эквивалент в десять тысяч долларов.