МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Чем более продвинутый гаджет, тем точнее он способен определять возраст человека, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Раскрыт способ узнать, что смартфон "сливает" личные данные

При первом включении девайс обычно просит заполнить что-то вроде анкеты, где пользователь указывает информацию о себе. Но чаще всего владелец гаджета пролистывает эти страницы или заполняет лишь самую необходимую информацию о себе.

Поэтому дальше подключаются технологии. Мясоедов отметил, что скорость и сила нажатия иконок на экране могут указывать на привычку человека пользоваться кнопочными телефонами, таким образом указывая на его возраст. Высоту и частоту голоса устройства редко анализируют из-за соображений конфиденциальности, однако иногда системы могут запрашивать разрешения на сбор так называемых данных для разработчиков.

"Если согласие дано, то и речь может стать объектом анализа для определения вашего возраста. При наличии условных медицинских датчиков вроде термометра или пульсометра, а также гироскопа, можно изучать нашу активность в течение дня и то, как организм на нее реагирует, делая соответствующие выводы. Анализ по фото и видео используется реже из-за многочисленных возможностей изменить внешний вид", — объяснил специалист.

Нельзя забывать и о менее технологичных способах определения возраста человека с помощью смартфона. Приложения, которые скачиваются на смартфон, прямо указывают на предпочтения и как следствие демографические особенности. Также имеет значение и время, проводимое за экраном и в различных социальных сетях. При этом Мясоедов подчеркнул, что перечисленные методы не могут точно указать на возраст владельца гаджета, но смогут дать о нем весьма полную картину.