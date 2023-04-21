МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Роман Серов. В Европе по-тихому признают: историю с антироссийскими санкциями можно считать завершенной. Многие их с успехом обходят, а те ограничения, что заработали, возвращаются бумерангом по европейской экономике. Осталось последнее слабое место, но и его лучше не трогать — себе дороже. Западу уже не помочь. Нефтяной дефицит работает на Россию

В Европе начинают осознавать, что санкционный потенциал против России исчерпан. Обсуждение очередного 11-го пакета затухает, едва начавшись — под благовидным предлогом, при этом неофициально в кулуарах горюют — поезд ушел. С новыми антироссийскими санкциями "покончено", поскольку в них будет "больше исключений, чем мер", заявил изданию Financial Times неназванный европейский чиновник.

До сих пор не затронутые рестрикциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС. Это означает, что даже если следующий пакет примут, в нем будут лишь меры по ужесточению уже существующих ограничений и расширение списков.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Чего же испугались? Дело в том, что сейчас против России действуют беспрецедентно жесткие санкции за всю историю. Заморожены золотовалютные резервы, наложены ограничения на поставки энергоносителей. Нас отключили от SWIFT и заблокировали выход на рынки ценных бумаг…. Ограничений так много, что нет смысла вводить новые.

Но придумывали их в спешке, буквально "на коленке", не проведя серьезный анализ экономических последствий и контуров глобального будущего, которые формируются сегодня. Как результат — уже заработавшие меры вызвали серьезные перекосы в международной торговле, перекроили логистические потоки, привели к повышению цен на целый ряд товаров в Европе и США.

При этом Европа терпит убытки, и ее продукция становится неконкурентоспособной, а вот американцы оказались бенефициарами этой истории. На их территории открываются производства, а их продукция становится более конкурентоспособной. Не говоря уж о том, что они добились отказа Европы от российского газа и нарастили поставки своего СПГ в Старый Свет.

"Европейцы почувствовали себя как меж двух огней — между Россией и США в объединении с Канадой. Они понимают, что новые ограничения приведут лишь к дальнейшему снижению конкурентоспособности их продукции по сравнению с американской", — сказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

При этом эффект от санкций оказался не столь масштабным, как ожидалось. Россия не разорилась, развивает параллельный импорт и продает нефть танкерами "теневого" флота. МВФ, год назад предсказывавший двухзначное падение российского ВВП, теперь регулярно повышает прогнозы роста, удивленно констатируя невероятную живучесть нашей экономики.

СЛАБОЕ МЕСТО

Но осталось еще одно слабое место — до сих пор санкции не затрагивали российскую атомную отрасль. И вовсе не из-за доброты европейцев: в разное время наши специалисты строили АЭС в Чехии, Германии, Болгарии, Венгрии, Словакии и других странах. Там до сих пор работают 18 реакторов, построенных по отечественным технологиям, и они по-прежнему зависят от "Росатома" в плане обслуживания и поставок топлива. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

Далеко не секрет, что "Росатом" обладает портфелем заказов в разных странах на сумму порядка 110 миллиардов долларов. Конкуренцию ему могут составить единичные компании. В эпоху валютных ограничений российская компания получает баснословные прибыли и иностранную валюту. Из-за этого начали говорить о том, что данный канал доступа на валютный рынок надо перекрывать, считает Сироткин.

А вот с этим возникли сложности. Атомная электроэнергия — самая дешевая в мире, несмотря на то, что первоначальные инвестиции в строительство АЭС с использованием безопасных технологий весьма велики. Поэтому ограничивать еще и проекты "Росатома" (замещая их, например, французскими проектами) было бы странно. Это опять-таки приведет к снижению конкурентоспособности европейской продукции и ее удорожанию. Жительница Германии раскрыла, как на самом деле немцы "затягивают пояса"

Но главное — полноценной замены "Росатому" нет. В мире не так много стран, являющихся полноценными игроками на рынке мирного атома. Это Россия, Франция и США. Две последние работают в большей степени для обеспечения внутренних потребностей, а вот "Росатом" является в настоящее время монополистом по строительству АЭС в других странах, рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

"Беспокоиться точно не стоит — мы де-факто единственный игрок, который дает мирный атом миру. Сделать с этим европейцы точно ничего не смогут — не закрыть АЭС, не запретить строительство или обслуживание действующих, ведь это было бы настоящей катастрофой", — рассуждает он.

Таким образом, заявления о подобных ограничениях — не более чем популизм. Они возможны лишь если произойдут принципиальные изменения в геополитике, и то вряд ли в полную силу.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ

Принципиально значимых новых санкций против Москвы ждать в обозримом будущем не стоит — возможности для них исчерпаны. Однако весьма вероятно, что вместо этого европейцы попытаются усилить контроль за выполнением старых.

Их, как мы видим, научились успешно обходить заинтересованные стороны, среди которых все те же европейские игроки. Ведь в эпоху общемирового спада потребления им крайне невыгодно терять емкий российский рынок. Некоторые компании при таком раскладе можно смело закрывать. Кому достанутся все деньги после США

Но и тут скорее всего дело ограничится громкими заявлениями. Европейцы сами пытаются обходить эмбарго на поставки энергоносителей, и у них это с успехом получается. Ведь на кону стоит судьба предприятий, которым жизненно необходимы недорогие нефть и газ.

Поэтому Брюссель вряд ли возьмется на полном серьезе контролировать теневой рынок, а также параллельный импорт, ведь удар по России вернется бумерангом. Прикрывать пути обхода санкций, который сами же создали, чтобы не пустить свою экономику окончательно под откос, никто не будет. Как говорится, дураков нет.