МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Есть несколько способов понять, что аккаунт в Telegram пытаются украсть или взломать, и порой они достаточно парадоксальные, рассказал "Прайм" инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов. Назван способ "скрытно" читать сообщения в Telegram

Первое, что должно насторожить — это неизвестные активные сеансы. Узнать это легко, объяснил эксперт: просто нужно зайти в "Настройки", затем в "Устройства" или "Активные Сеансы", и там посмотреть все активные сеансы. Подозрительные следует немедленно завершить.

Второе — если какое-либо из сообщений неожиданно становится прочитанным, или же в чатах, каналах или группах появляются сообщения от вашего имени, которые вы точно не отправляли. В этом случае лучше всего перестраховаться и поменять параметры доступа к аккаунту.

Третий повод для беспокойства — получение подозрительного сообщения, в котором просят ввести свой номер телефона, пароль или другую личную информацию. Разумеется, не стоит вводить никакую информацию или отвечать на такое сообщение. Киберэксперт рассказал, как узнать, сидят ли в вашем Telegram посторонние

И, наконец, четвертый важный момент — это если на номер вдруг приходит код доступа к мессенджеру.

"Дело в том, что в случае запроса код доступа приходит на все подключенные к профилю устройства, и, если вы специально его не запрашивали — это повод для серьезного беспокойства", — объяснил эксперт.

Если есть подозрения, что аккаунт был взломан, то нужно немедленно изменить пароль на более сложный и уникальный, сказал Ефимов. Для надо перейти в настройки Telegram и выбрать пункт "Конфиденциальность и безопасность", а затем включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для защиты аккаунта.

Если вы все еще беспокоитесь о безопасности своего аккаунта, свяжитесь с службой поддержки Telegram и сообщите о проблеме, подытожил эксперт.