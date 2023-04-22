МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Размер пенсии у разных категорий пенсионеров может отличаться, причем весьма значительно: например, одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых у жителей районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Пенсия для Ивана: парадоксы накопления в России

Также существует такое понятие как пенсия за выслугу лет. Оно применимо к федеральным государственным гражданским служащим; военнослужащим; космонавтам; гражданам из числа работников летно-испытательного состава.

"Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии. Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев", — уточнил эксперт.

У представителей каждой из этих профессий свой порядок расчета пенсии за выслугу и размер выплаты. Для федерального гражданского служащего размер за требуемую выслугу составляет 45 процентов среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх требуемого специального стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного заработка.

По словам Виноградова, у военнослужащих, имеющих 20 и более лет специального стажа, размер пенсии за выслугу лет составляет 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год свыше 20 лет выслуги — еще три процента денежного довольствия, но не более 85 процентов этих сумм.

Юрист напомнил также, что установлен определенный лимит на размер зарплаты, после которого не происходит повышение социальных выплат на пенсии. В настоящее время этот порог равняется примерно 110 тысячам рублей.

Жители Крайнего Севера и приравненных к ним регионов получают надбавку за тяжелые условия труда — вне зависимости от квалификации и типа работы. Ее размер отличается в зависимости от суровости климатических условий