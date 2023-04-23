МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Падение цен на продукты может негативно отразиться на российской экономике, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Фруктовый рай закрывается: почему бананы стали вдвое дороже

Конечно, в современных условиях такой сценарий выглядит не особо реальным: на фоне роста издержек производители и продавцы не могут работать в убыток. Но и с точки зрения экономики у замедления цен есть свои недостатки.

Если все подряд дешевеет, то экспорт растет, а импорт становится невыгодным. Но без конкуренции со стороны импортеров отечественный бизнес попадает в тепличные условия, в результате падает качество, а следом и потребление. Потом сокращается и экспорт, ведь за границей низкокачественная продукция тоже никому не нужна.

Да и сама по себе инфляция — не всегда однозначно плохо. Бывает, что экономические власти ставят борьбу с ней во главу угла, и даже искусственно сдерживают цены, что приводит к более значимым для экономики издержкам.

"В условиях негибких цен резкое замедление инфляции может привести к увеличению фактической безработицы, сворачиванию программ госсубсидирования отдельных секторов экономики, повышению кредитных ставок или избыточному усилению курса национальной валюта. Все это способно затормозить рост экономики страны", — сказала Лебединская.

Она привела в пример Чехию, правительство которой сумело резко снизить инфляцию и удерживать ее в течении 1991-1995 годов на достаточно низком уровне. Из-за этого страна потеряла 4,76 процента ВВП, а поляки на фоне ежегодного скачка инфляции на десятки процентов сумели увеличить ВВП на 11,4 процента.