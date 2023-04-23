МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Чтобы сохранить средства на вкладе, нужно выбирать проверенные банки, внимательно читать договор и не гнаться за слишком высокими ставками, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ Егор Диашов. Финансист рассказала, чей вклад может заморозить банк

Размещая средства на депозите в банке, ориентируйтесь на предложения от системно значимых кредитных организаций, как наиболее устойчивых, советует он. Перечень системно значимых банков формирует российский ЦБ, на сайте которого есть список. В 2023 году он включает 13 кредитных организаций.

"Это не означает, что остальные банки страны ненадежны, но, если речь идет о единственных накоплениях семьи, то лучше доверить их проверенному банку", — считает эксперт.

Лучше, чтобы размер одного депозита не превышал страховую сумму от государства (1,4 миллиона рублей). Все, что выше лучше разбить на несколько вкладов.

Самое главное, по мнению Диашова, — внимательно читать договор. Распространенный прием, который используют менеджеры банка, заключается не в прямом обмане клиента, а в недоговаривании. Например, предлагается годовой вклад под девять процентов годовых. Но реально такой процент платится только первые три месяца. А последующие девять он падает, например, до 4,5 процента.

"Следует убедиться, что у вас на руках не инвестиционный договор, риски по которому многократно выше", — напомнил эксперт.

Но вот договор прочитан, осмыслен и подписан: каким образом следует вносить деньги? Если наличными, то касса должна вам выдать приходный ордер, который следует хранить вместе с договором. Если перевод осуществляется онлайн, то убедитесь, не покидая банк, что по одному счету у вас произошло списание, а по другому счету — зачисление.

Наконец, последний совет инвестора: смотрите на возможности финансового рынка реально. При оценке предложений от банков, следует ориентироваться на ключевую ставку ЦБ. Если она составляет, к примеру, 7,5 процента, то и ставки депозитов близки к ее значению. Заманчивые предложения слишком высоких ставок должны вызывать сомнения.