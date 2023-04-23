МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. К началу мая, вероятнее всего, доллар будет торговаться в коридоре 80,5-82 рубля, евро — 88-92 рубля за единицу, а юань — в диапазоне от 11 до 12 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Экономист допустил падение рубля из-за новых санкций G7

"На рубль воздействуют как негативные, так и позитивные факторы, к концу апреля основные триггеры останутся в силе, с небольшим перевесом в сторону позитива", — отметил собеседник агентства.

Банк России с большой долей вероятности на заседании 28 апреля оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% годовых, считает Антонов. "Основная причина — в переменчивости инфляционных условий. Пока цены не выйдут на устойчивую траекторию движения, ЦБ, скорее всего, предпочтет не вмешиваться", — рассуждает он.

Для рубля — это нейтральная новость, которая не окажет существенного влияния на колебания курса.

Значение будет иметь проходящий налоговый период в России — на эту неделю придется как раз его пик. Увеличение спроса на рубли со стороны экспортеров поддержит отечественную валюту. Поддержка имеет локальный характер, но лучше так, чем совсем без опоры, отметил аналитик.

Краткосрочно рубль может стабилизироваться на Мосбирже. Для доллара США к началу мая вероятен диапазон 80,5-82 рубля, для евро — 88-92 рубля, для юаня — 11-12 рублей. Однако среднесрочно рубль может вернуться к локальному ослаблению, особенно если цены на нефть останутся под давлением, прогнозирует эксперт.

Непростая весна в судьбе рубля продолжается, резюмировал специалист.