МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Наценка на продукт в магазинах бывает разной в зависимости от категории, а кое-чем продавцы даже торгуют себе в убыток, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела по работе с торговыми сетями Департамента по взаимодействию с потребительским рынком Роскачества Софья Зильберт. Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд

К товарам с низкой наценкой относится продукция так называемой "основной потребительской корзины": это популярные фрукты и овощи, такие как капуста, лук, огурцы, морковь, яблоки, бананы, а также и другие товары — сахар, яйца, вермишель. Наценка там обычно не превышает десять-пятнадцать от себестоимости.

"Некоторые позиции из этого списка даже продаются с отрицательной наценкой, так как доступные цены на товары-лидеры потребительского спроса помогают торговым сетям заполучить лояльность покупателей в условиях высокой конкуренции", — пояснила эксперт.

Самую высокую наценку имеют такие товары как алкоголь, напитки, сыры, снеки и попкорн. Она составляет десятки, а то и сотни процентов. Мало кто задумывается, но цена килограмма жевательной резинки — более двух тысяч рублей. Есть и "ситуативные" товары, например, живые цветы на 8 марта и 1 сентября можно продавать с 200-300-процентной наценкой.

Для экономного покупателя есть спасение — дискаунтеры. Это магазины, реализующие товары по ценам ниже среднерыночных. Проще говоря, дискаунтеры можно назвать магазинами эконом-класса. Товары в них стоят дешевле, чем в других торговых точках. Снижение цен достигается с помощью экономии владельцев на всех сопутствующих расходах и услугах.

Дискаунтеры, в отличии от супермаркетов и гипермаркетов, экономят на оборудовании, оформлении и дизайне помещений, а также на обслуживающем персонале и аренде. Поэтому наценка, и, как следствие, итоговая цена товара там может быть существенно ниже, заключила Зильберт.