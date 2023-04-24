МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Цифровой рубль сгореть не может — ни физически, как наличные, ни виртуально, как криптовалюта, которую переслали по некорректному адресу, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

"В инструкции, опубликованной на сайте Центробанка, есть конкретный ответ на вопрос, может ли "сгореть" цифровой рубль: нет, не может", — заверил он.

Банк России обоснованно проводит параллель с безналичными рублями на банковских картах, которые есть у каждого россиянина. Они не сгорают, поскольку безналичный рубль — это еще одна форма обычного бумажного рубля. Цифровой рубль — это третья форма российской валюты, поэтому она абсолютно равноценна с наличными и безналичными рублями.

Возможно, опасения продиктованы тем, что многие не до конца понимают, что такое цифровой рубль, и относятся к нему как к бонусным баллам или программе поощрений за покупки. "Нередко по завершении рекламной акции бонусные баллы могут сгореть. Но между ними и цифровым рублем нет ничего общего", — сказал аналитик.

Он напомнил, что важное отличие цифрового рубля от криптовалют заключается как раз в невозможности его сжигания. Пользователи "крипты" действительно могут невольно сделать это, допустив ошибку в адресе получателя. Снять средства с несуществующего кошелька невозможно. Цифровой рубль не сгорит, даже если отправить его на некорректный адрес.

Цифровой рубль не сгорит и как бумажка — в этом его выгодное отличие от наличных. Единственное, что может на него негативно повлиять — это инфляция и продолжающееся падение покупательной способности российской валюты. Он обесценится точно так же, как и две другие формы денег.