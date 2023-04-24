Аналитик Антонов: цифровой рубль не может сгореть ни физически, ни виртуально
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Цифровой рубль сгореть не может — ни физически, как наличные, ни виртуально, как криптовалюта, которую переслали по некорректному адресу, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"В инструкции, опубликованной на сайте Центробанка, есть конкретный ответ на вопрос, может ли "сгореть" цифровой рубль: нет, не может", — заверил он.
Банк России обоснованно проводит параллель с безналичными рублями на банковских картах, которые есть у каждого россиянина. Они не сгорают, поскольку безналичный рубль — это еще одна форма обычного бумажного рубля. Цифровой рубль — это третья форма российской валюты, поэтому она абсолютно равноценна с наличными и безналичными рублями.
Возможно, опасения продиктованы тем, что многие не до конца понимают, что такое цифровой рубль, и относятся к нему как к бонусным баллам или программе поощрений за покупки. "Нередко по завершении рекламной акции бонусные баллы могут сгореть. Но между ними и цифровым рублем нет ничего общего", — сказал аналитик.
Он напомнил, что важное отличие цифрового рубля от криптовалют заключается как раз в невозможности его сжигания. Пользователи "крипты" действительно могут невольно сделать это, допустив ошибку в адресе получателя. Снять средства с несуществующего кошелька невозможно. Цифровой рубль не сгорит, даже если отправить его на некорректный адрес.
Цифровой рубль не сгорит и как бумажка — в этом его выгодное отличие от наличных. Единственное, что может на него негативно повлиять — это инфляция и продолжающееся падение покупательной способности российской валюты. Он обесценится точно так же, как и две другие формы денег.
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