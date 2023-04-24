МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Роман Серов. Руководство ООН обсуждает возможность подключения к межбанковской системе SWIFT ряда российских банков — это необходимо, чтобы зерновая сделка продолжила функционировать. Однако у такой идеи есть и другие, куда более важные для западного финансового мира цели. SWIFT клином не сошелся: кому и как будет платить Россия

Речь пока идет лишь о Россельхозбанке, через который проходит немалая часть сделок. Он является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки.

Формально у ООН нет власти над странами-членами, которые ввели односторонние санкции и самой SWIFT — это частная организация. Однако тот факт, что тема обсуждается, заставляет задуматься — а не заинтересован ли Запад в том, чтобы Россия вернулась в эту систему, не меньше, чем сама России. Или, может, даже больше?

По данным самой SWIFT, доля доллара в международных платежах и транзакциях уже начинает сокращаться. В начале 2000-х годов в долларах осуществлялось 66 процентов мировых торговых операций, а сегодня — чуть более 40 процентов. Доля расчетов в евро через нее в марте опустилась до минимума с апреля 2020 года, и на него пришлось меньше трети всех операций.

После того, как США решили ввести санкции против России и заморозили активы страны, многие другие задумались — а не опасно ли хранить деньги и осуществлять сделки в американской валюте?

Рестрикции против российского финансового сектора, по всей видимости, не привели к тому эффекту, которого желали их организаторы. Более того, это сильно ударило по доллару. История с Россией наглядно показала, как просто могут быть "заморожены" долларовые активы практически любой страны, если она чем-то сильно не угодит американским властям. В результате, все больше государств постепенно переходят на расчеты в национальных валютах или заявляют о намерении это сделать в будущем.

"На таком фоне многие эксперты, в том числе в самих США, начинают говорить о скором конце эпохи доминирования доллара", — констатировал аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Вряд ли такое произойдет скоро, но уже обсуждаются разные варианты замены "валюты номер один" — от золота до биткоина и юаня. Называют и сроки — от пяти лет до десятилетий, доллару предрекают судьбу британского фунта, утратившего мировое господство. В этой ситуации в США обоснованно заволновались и задумались — может быть, вернуть такого значимого игрока, как Россия, в западную финансовую систему, пока не поздно?

ГНЕВ НА МИЛОСТЬ

Но пока это всего лишь рассуждения. Дать точную оценку процессам, состоящим из отрывочных сведений и слухов невозможно. Доподлинно известно лишь то, что идея переподключить к SWIFT Россельхозбанк обсуждается довольно давно, но пока не возымела успеха. Исходя из этого, вряд ли стоит надеяться, что идеологи санкций так быстро сменят гнев на милость. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

Тем более, согласия на этот счет среди них нет. Польша и балтийские страны призывают ЕС отключить от SWIFT Газпромбанк, через который европейские клиенты "Газпрома" переводят России платежи за газ в рублях.

Вряд ли на это кто-то пойдет, ведь в этом случае покупателям придется искать альтернативные источники, а именно российскую или китайскую межбанковскую систему передачи финансовых данных, усиливая последние.

"Но и обратное подключение системно-значимых российских банков в текущих условиях будет означать уступку оппоненту. На наш взгляд, такое решение не может быть принято в скором времени", — считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

С другой стороны, для соблюдения условий зерновой сделки вполне возможны иные варианты урегулирования проблемы взаиморасчетов. Например, достаточно подключить к SWIFT один банк, либо просто предоставить ему ряд разовых исключений. Не исключено, что такой вопрос уже прорабатывается, рассуждает эксперт.

БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ

Все помнят, что отключение от SWIFT год назад парализовало для большинства российских банков взаимодействие с западными контрагентами. Однако отечественная альтернатива мировой финансовой системы к тому моменту существовала уже несколько лет. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). На данный момент к ней подключены более 400 российских и иностранных пользователей, обсуждается вопрос ее дальнейшего расширения.

Подобные системы есть и в других странах. Так, в Китае работает национальная система банковских переводов CIPS, к которой уже подключаются российские банки. В Иране — система INSTEX, которую также используют при некоторых сделках. У европейцев есть один способ приструнить Россию. Но они испугались

Однако у любой из них есть недостатки: прежде всего, локальный характер. В таких системах работают банки одной страны и нескольких сопредельных, они не международные, как SWIFT. Кроме того, к большинству из них не подключены банки США и Западной Европы, а через них идут основные финансовые потоки.

С одной стороны, развитие собственной системы не дает гарантии ее адаптации в странах, поддержавших санкции. "Поэтому возвращение в SWIFT актуально для большинства банков, так как в том числе от этого зависят их финансовые результаты", — сказал Жарский.

С другой — за последний год Россия вполне неплохо приспособилась к работе без SWIFT, поэтому переподключение к этой системе вряд ли как-то принципиально увеличит финансовую активность страны, считает Додонов. Более того, это может даже в какой-то степени повредить, поскольку затормозит развитие альтернативных платежных решений, не зависящих от Запада.