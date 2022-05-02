МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Фунт стерлингов когда-то был мировой резервной валютой, но вот уже более полувека он уступает пальму первенства американскому доллару. При этом фунт по-прежнему в группе активно торгуемых валют наряду с долларом, евро, японской иеной и швейцарским франком. Хотя он и потерял в "весе" в пандемию, его популярность на валютном рынке все еще достаточная: на долю Великобритании приходится 3% мирового ВВП. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

При этом сложилась парадоксальная ситуация: спрос на фунт соответствует тому, что существует на валюты развитых стран, но ведет себя британская валюта сегодня, как ее аналоги из государств с развивающейся экономикой (ЕМ). Агентство "Прайм" выяснило, с чем это связано и может ли аналогичная судьба ждать американский доллар.

СТАРИНА ФУНТ

"Постепенное снижение важности британского фунта происходит с 20-х годов прошлого века. Тогда выяснилось, что активы, номинированные в долларе США, вели себя значительно лучше во время и после Первой мировой войны. Поэтому многие инвесторы стали внимательнее приглядываться к американскому рынку, и в результате очень постепенно происходил отход от британского фунта. Помог этому и распад Британской империи", — пояснил агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

При этом, по его словам, британский фунт по-прежнему остаётся важной платёжной единицей в международной торговле. В частности, через систему SWIFT проходят платежи, в которых фунт занимает третье место после доллара США и евро. "Я бы не смог уверенно утверждать, что британский фунт лишился своей позиции в международной финансовой системе. Тем не менее, его важность существенно снизилась", — подчеркнул Шибанов.

"Год только начался, а денежная масса на бирже и в банках Великобритании уже удвоилась, не говоря о том, что британская, как и американская экономика, сильно закредитована", — пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Можно с уверенностью сказать, что рекордной инфляции — такой, как, например, в Турции или Венесуэле, в Великобритании в этом году не будет (максимум — 8%,). Трамп: при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК

В 1967 году девальвация фунта стерлингов была куда как выше — 14,3%. Но в 1980-е годы кабинет Маргарет Тэтчер провел реструктуризацию экономики Великобритании в производстве, банковской и страховой сферах. Тогда производственный сектор составлял 30% ВВП, а сейчас 15%, а банковский сектор и страхование, напротив, выросли за полвека с 5 до 35% ВВП. Сейчас все производство в Великобритании работает в основном на заказ и стагнирует.

"Великобритания, как и США, сделала ставку на "мозги" и технологии, поэтому сегодня она уже не является ведущим экспортером промышленных товаров, как когда-то, и лишь трансфертным финансовым рынком", — убежден Тимофеев. Но фунт до сих кто-то воспринимает, как "гавань стабильности", и часть сверхкрупных сделок в мире идет с расчетами в фунтах. "Это сделало Лондон богатым, а Англию бедной", — считает эксперт.

Сегодня, по его словам, у Британии худший платежный баланс за всю недавнюю историю, долги растут, индустрия услуг не даёт нужного объёма нематериальных активов. По крайней мере, до пандемии Великобритания предоставляла сервисное обслуживание по куда большему числу технологий, чем сейчас.

ОСОБАЯ РОЛЬ ДОЛЛАРА

Может ли доллар повторить путь британского фунта стерлингов, освободив место главной резервной валюты? "Когда Великобритания лишилась своих колоний, статус ее валюты понизился с одной из ведущих в мире до условного лидера стран "второго эшелона", пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Почему в мире резко укрепился доллар?

Он напомнил, что Великобритания на тот момент не была ведущей экономикой мира. Она не была даже экономическим "локомотивом" Европы, не создавала уникальные продукты, не занималась добычей полезных ископаемых в масштабах, которые позволяли бы ей влиять на какие-либо процессы на континенте. "Де-факто и сейчас статус Соединенного Королевства держится на "уважении", — напомнил эксперт.

Иное дело — доллар США. "С долларом не будет, как с фунтом", — убежден Коган. А все потому, что США — крупнейшая экономика мира, и доллар по праву занимает лидирующее место среди резервных валют. "Да, со временем его подвинет Китай, но юань — более закрытая история, чем доллар, поэтому его влияние растет строго пропорционально необходимости и желанию властей государства", — считает эксперт.

С учетом текущего процесса глобального выхода из доллара, как из платежной валюты, позиции американской денежной единицы, по мнению Когана, действительно ослабевают, особенно с таким своеобразным президентом и его администрацией. "Но регуляторная власть США до сих пор сильна и имеет большое влияние, поэтому в ближайшие годы не стоит ждать каких-то обвалов доллара, разве что произойдет действительно что-то экстраординарное, но это будет политическим процессом, а не экономическим", — убежден Коган. Инвестстратег предупредил, что ждет рубль после майских праздников

"Доллар используется не только как средство платежа, но и как важный эквивалент стоимости международных активов", — добавляет Шибанов. Рынок акций США, по его словам, занимает примерно половину стоимости мировых рынков акций, поэтому даже переход к платежам в других валютах совершенно не обязан привести к быстрому и существенному снижению важности доллара в международной финансовой системе.