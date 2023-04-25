МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Эффективность и долговечность работы двигателя машины напрямую зависят от качества топлива. Однако не следует путать понятия качество и сортность топлива, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры Наземные транспортные средства Московского Политеха Анатолий Фиронов. Автовладельцев предупредили об опасности весенних луж для шин и двигателя

Бензин более низких сортов (например, А-76) вовсе не является менее качественным, чем высокооктановый, а просто рассчитан на иные условия работы и определенные типы двигателей.

Изначально, каждый вид топлива характеризуется свойствами рабочих фракций. Фракционный состав является важным показателем качества нефти. Фракцией называется доля нефти, выкипающая в определенном интервале температур — от 28 до 520-540 градусов по Цельсию. Бензин — самая легкая из жидких фракций нефти. Фракционный состав автомобильного топлива определяется согласно ГОСТ 2177-99. Отклонение от технологии — это некачественное топливо.

Если низкооктановое топливо используют в непредназначенных для этого моторах, возможно возникновение детонации в цилиндрах двигателя (режим быстрого горения, при котором по веществу распространяется ударная волна), что снижает ресурс двигателя.

Вопреки распространенному мнению, низкооктановый бензин не наносит особого ущерба экологии. Напротив, в его составе содержится меньшее количество присадок, часть которых токсична. Присадки добавляют для улучшения эксплуатационных свойств (обычно в количествах 0,05-0,1 процента) к топливам, минеральным и синтетическим маслам. К присадкам относятся антидетонаторы, антиокислители, ингибиторы коррозии и др.

Именно их в изобилии используют для "доведения до ума" бензина и дизтоплива на безымянных АЗС.

"На рынке присутствуют нечистоплотные продавцы, полагающие, что отсутствие прямого запрета позволяет использовать присадки бесконтрольно", — предостерег Фиронов.

Между тем, такое топливо (даже с правильным октановым числом) в долгосрочной перспективе может привести к отложениям внутри двигателя, что снижает срок его службы.

Как правило, автовладельцы догадываются о том, что заправляли бак автомобиля бензином или дизтопливом, разбавленным сторонними смесями, только после выявления неполадок в работе двигателя. Поэтому непроверенных заправок, где топливо дешевле обычного, лучше избегать — такая экономия может дорого обойтись впоследствии, заключил он.