МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ, Роман Серов. Европе не хватает нефти, которую производят в России. Аналоги Urals есть на Ближнем Востоке, но Ирак приостановил поставки. Все это может привести к дефициту сырья на НПЗ и вынужденному прекращению их работы, что станет ударом по европейской нефтепереработке. Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

Европейские НПЗ начали испытывать нехватку среднесернистой нефти. Ранее ее основным поставщиком была Россия, но из-за санкций объемы упали более чем на миллион баррелей в сутки. Насколько можно видеть из оценок различных агентств, российский энергоноситель практически перестал поступать в ЕС еще в первом квартале 2023 года. Исключение составляли небольшие, но стабильные объемы по южной ветке "Дружбы", а также поставки в Болгарию.

Для оставшейся части Европы российскую нефть заменила ближневосточная — были увеличены поставки из Ирака и Саудовской Аравии. По данным Energy Aspects, с весны 2022 года ближневосточное сырье заменило не менее четверти прежних российских объемов.

Однако появилась новая проблема: с прошлого месяца поставки из курдского региона Ирака были остановлены. Речь идет о 450 тысячах баррелей в день, которые шли через турецкий порт в Средиземном море. Они ушли с рынка из-за разногласий между Турцией, Ираком и Курдистаном о распределении доходов.

Вроде бы небольшой объем. Однако сокращение весьма "удачно" совпало с ограничением производства нефти ОПЕК+, включая Россию. К июлю они уменьшат добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в день.

Таким образом, мир недосчитается уже более двух миллионов баррелей в сутки. Это закономерно вызывает рост цен. В Средиземноморье такие сорта, как иракский Basrah Medium, которые обычно были дешевле других из-за высокой сернистости, стали, по оценке трейдеров, даже слишком переоцененными.

ЗАПАХЛО СЕРОЙ

Российские и иракские сорта имеют одинаковую плотность и качество. Они схожи и по сернистости — количеству серных примесей. В зависимости от содержания серы меняется назначение сорта. Так, среднесернистую нефть используют азиатские НПЗ в качестве основного источника сырья. Европейские НПЗ работают как с малосернистыми сортами (Brent и и аналоги), так и со среднесернистыми. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

Теперь Европу и Азию ждет жесткое нефтяное противостояние. "Азия может предложить более высокую цену за баррели, в результате возможно сокращение загрузки НПЗ в Европе", — пишет Bloomberg.

Проблема еще и в том, что ближневосточные производители сами начинают активно перерабатывать собственное сырье. У них остаются действующие контракты с другими покупателями, которые нельзя не исполнить. В результате объемы среднесернистой нефти на рынке падают.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

Конечно, все это не означает, что Европа останется без нефти. Ощутимый дефицит этого сырья ожидается ближе к концу года, а пока легко можно найти замену.

"В первую очередь, это норвежские сорта, такие как нефть нового месторождения Johan Sverdrup, добыча на котором составляет 720 тысяч баррелей в сутки. Также это нефти стран Персидского залива, Казахстана, Азербайджана, западного побережья Африки", — сказал главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Но, как мы знаем, дьявол кроется в деталях. Все упомянутые сорта дороже Urals. Последний торгуется с глубоким дисконтом к Brent из-за европейских ограничений и введенного в начале этого года "нефтяного потолка". С другой стороны, по сравнению с ценами Urals начала 2022 года, вероятно, речь идет о премии в 2-3 доллара за баррель, отметил аналитик.

В конечном итоге, необходимой сернистости можно достичь, просто смешав определенные сорта. Вопрос только, целесообразно ли это делать, ведь подобная смесь окажется существенно дороже.

ПЕРЕМЕШАТЬ ПОТОКИ

Не менее важно — имеет ли смысл везти ее в Европу.

"Раньше логистика поставок нефти регулировалась экономикой — Россия за счет короткого транспортного плеча поставляла ее в Европу, Ближний Восток — в Азию. Теперь всем рулит политика: российская нефть идет на азиатские НПЗ, ближневосточная — в Европу", — заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Кому достанутся все деньги после США

Основная часть Urals с европейских рынков перенаправлена в Индию, остальные — в Турцию, Китай и другие страны Азии. Такие поставки занимают больше времени и требуют дополнительных танкеров, поэтому растет цена фрахта. Соответственно, стоимость самих поставок увеличивается.

Пострадавшими в текущей ситуации выглядят европейские НПЗ — они уже сейчас недозагружены и терпят убытки. Начиная с января прошлого года, средняя прибыль стандартного предприятия снизилась более чем на 70 процентов — до 3,56 доллара за баррель.

Все логично — на смену дешевой российской нефти пришла дорогая ближневосточная. Но и ее не хватает. Помимо развития собственной переработки, Ирак и Саудовская Аравия частично продолжают поставки на индийские НПЗ, откуда в Европу поступают готовые нефтепродукты. Чаще такая схема оказывается проще и дешевле для европейцев.

По мнению Юшкова, если так будет продолжаться, некоторые европейские НПЗ придется закрыть, что нанесет удар по нефтепереработке и лишит граждан и экономику дохода. Европе же придется покупать нефтепродукты из все той же российской нефти, но гораздо дороже. И никакой акции "две бочки по цене одной" не предвидится.