МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Танкерная компания Gatik, активно занимающаяся перевозкой российской нефти, лишилась стандартной отраслевой страховки для флота после нарушения предельных цен, установленных G7. Агентство "Прайм" опросило экспертов о возможных последствиях таких действий. Польша готова собрать деньги со всего мира и лопнуть назло России

СЕБЕ ДОРОЖЕ

Российское сырье и товары попадают на рынки ЕС через третьи страны: в частности, через Китай, Индию, Турцию. Если в Китай имеются возможности поставлять сырье по трубопроводным системам, то в Индию из-за отсутствия совместной сухопутной границы поставки осуществляются морским транспортом.

Эта тенденция напрямую способствует устойчивому росту танкерного флота Индии, особенно выделяется компания Gatik Ship, которая в кратчайшие сроки обзавелась внушительным количеством транспортных судов (около 50 единиц). Это позволяет индийским компаниям доставлять сырье из России для собственных нужд и при необходимости осуществлять экспорт нефти и нефтепродуктов, игнорируя требования США, ЕС и их союзников.

Таким образом, установленный недружественными странами предел потолка стоимости российской нефти, поставки которой осуществляются морским транспортом, не работает. Индия покупает ее дороже, чем разрешенные Западом 60 долларов за баррель. Впрочем, этого она особо и не скрывает — в конце концов, если один банк откажется принимать "запретные" платежи, ничего не мешает обратиться в другой.

Неудивительно, что Штаты взбеленились: их требования отказываются выполнять! Инициаторы ограничительных мер стали отзывать оплаченную стандартную морскую страховку, которую необходимо иметь судам, при проходе проливов и заходе в морские порты. Таким образом американский страховщик American Club аннулировал страховку 34 судов компании Gatik Ship.

В страховку закладываются услуги по возмещению ущерба при столкновении транспортных средств и разливе топлива. Данный вид страховой деятельности монополизирован международной группой страховщиков на море (P&I Clubs), в которую входит 12 организаций, имеющих признаки частичной аффилированности. Они скоординировано удерживают ценовую планку страховых услуг.

Предпринятые меры по аннулированию страховки без объяснения причин, прежде всего, скажутся на экономических показателях American Club, ведь любые ограничения имеют обратный эффект, убежден доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Например, при долгосрочном отказе страховании судов компании Gatik Ship транспортные средства перепишут на других владельцев и продолжат перевозить необходимую продукцию. Одновременно не исключено создание новых морских страховых компаний в рамках взаимодействия БРИКС и иных организаций.

"Все попытки западной коалиции изолировать Россию провалились, большинство стран в мире руководствуются своими национальными интересами, наша страна выстояла и имеет значительный запас прочности", — убежден Белхароев.

КАРТЕЛЬ ВСЕГДА НЕУСТОЙЧИВ

Случившееся вполне закономерно. Навязанное Западом ограничение цены на российскую нефть, по сути, является картелем покупателей, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Картель, по его словам, — достаточно неустойчивое объединение, а когда в нем много число стран с принципиально разными интересами, оно неустойчиво вдвойне. У европейцев есть один способ приструнить Россию. Но они испугались

"Даже картель ОПЕК, сильно мотивированный на исполнение договоренностей, не всегда отличался хорошей дисциплиной", — напомнил эксперт. Поэтому нарушение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты — явление естественное и предсказуемое.

"Было бы странно, если бы подобного не было", — считает Хестанов.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от масштаба нарушений соглашений и запретов и, самое главное, от реакции на них США и руководства Евросоюза.

"Если нарушители будут примерно наказаны — нарушения резко сократятся, если наказание будет минимальным — практика несоблюдения потолка будет распространяться", — убежден эксперт. Скорее всего, потребуется несколько месяцев для лучшего понимания развития этих процессов.

В ТЕНИ ПЛОХО ВИДНО

В любом случае, скорой отмены ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты ждать не стоит. Для инициаторов данного ограничения сохранять его — дело принципа, уверена доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Пленных не берем. Что будет с западными активами в России

По ее словам, за счет сложности идентификации первоначального поставщика нефти, Россия продолжает торговать сырьем выше установленного потолка цены. "Низкая эффективность введенного потолка была известна заранее, потому как большинство мер, ограничивающих рыночный механизм взаимодействия, ведет к образованию теневого сектора", — напомнила эксперт.

Американское правительство, по словам Скрыль, пытается закрыть существующие лазейки, путем отзыва страховок и давления на потенциальных покупателей возможными санкциями. "Но в перспективе, Россия обновит своих морских импортеров, делая тем самым еще более сложным процесс отслеживания участников торговой цепочки", — уверена она. Таким образом, контроль над мировым рынком энергоресурсов уйдет из рук США, и влиять на их потоки станет весьма проблематично.