МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. С 1 мая правила выдачи ипотеки ужесточаются — Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия, таким образом, ипотека по минимальным ставкам прекратит свое существование, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. СМИ: в России могут увеличить лимит по семейной ипотеке в городах

"А так как именно она являлась основным инструментом покупки недвижимости (на ее долю приходится порядка 75 процентов всех сделок), то это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты", — отметил эксперт.

По его мнению, эти меры обеспечат торможение цен на первичное жилье. Они едва ли глобально снизятся, однако и расти тоже перестанут.

"Кроме того, как всегда бывает при снижении спроса, существенно возрастет конкуренция. Застройщикам придется изобретать какие-то новые инструменты для стимулирования граждан на покупку квартир именно у них", — предположил Кузнецов.

С начала прошлого года на российском рынке недвижимости рост цен на жилье в новостройках существенно опережал динамику вторичного рынка. Как объяснил эксперт, причина кроется в предпринятой в период пандемии попытке подстегнуть экономику через стимулирование жилищного строительства. В результате появились рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках, был разработан и внедрен целый ряд специальных ипотечных программ (в том числе программы ипотека от застройщика с околонулевыми ставками). Одновременно снизились стандарты кредитования и требования к качеству заемщиков.

По словам Кузнецова это привело к тому, что скорость удорожания "первички" значительно опережала рост цен на "вторичке" и доходов населения.

Возросла и кредитная нагрузка. Так, по оценкам ЦБ почти половина граждан, оформивших ипотеку в последнем квартале 2022 года, в совокупности тратят на выплаты по различным кредитам свыше 80 процентов своего дохода.

В такой ситуации любой негатив с работой и доходами чреват для человека потерей возможности оплачивать кредит и, как следствие, лишением ипотечного жилья. Предотвратить рост такой высокорисковой ипотеки и призвана новация Центробанка, заключил экономист.