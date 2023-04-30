МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Большинство смартфонов начинают работать хуже через 3-5 лет — за это время гаджет морально устаревает, а его аккумулятор деградирует. Это становится поводом обновить устройство для 27 процентов опрошенных, показал опрос Центра цифровой экспертизы Роскачества, сделанный по заказу "Прайма". В Роскачестве оценили риск отравления шашлыком

За новинками люди в основном не гонятся, и на более статусный свой телефон поменяют лишь 12 процентов. Проблемы с батареей тоже не являются основными — большинство готовы просто починить ее или купить новую.

Еще 11 процентов пользователей озвучили свои варианты замены — хочется помощнее, старый упал на бетонный пол, и даже заполненная оперативная память подтолкнула кого-то к новой покупке.

"Оперативку", кстати, можно очистить и оживить телефон", — отмечают авторы опроса.

Утопление гаджета не является такой уж частой причиной его замены — всего 5 процентов опрошенных выбрали такой вариант. Люди довольно внимательны при эксплуатации устройств, так как потеряли их только 2,8 процента, и лишь 2,6 процентов констатировали факт кражи.