МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. С 1 мая будет проведена индексация пенсий тем, кто достиг 80-летнего возраста и некоторым другим категориям пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Россиянам рассказали, у кого будет самая большая пенсия

По ее словам, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, которым по состоянию на 1 мая исполнится 80 лет, вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц.

Доплату к пенсии увеличат специалистам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это связано с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По информации Социального фонда России сумма доплаты в каждом случае индивидуальна, так как зависит от среднемесячного заработка и продолжительности стажа на соответствующих видах работ пенсионера-досрочника.

Размер выплат этим категориям пенсионеров пересматривают четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, уточнила эксперт.

Также к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут произведены единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Эти выплаты смогут получить граждане России, постоянно проживающие на территории страны, а также в Латвии, Литве и Эстонии, если они являются ветеранами и инвалидами ВОВ.

По словам Финогеновой, для отдельных категорий ветеранов ВОВ, проживающих в Москве, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 25 000, 15 000 или 10 000 рублей.