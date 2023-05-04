МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Добровольное сокращение Россией добычи нефти не сказалось на ее морском экспорте — те объемы, которые раньше поступали в Европу, теперь уходят в Азию. Более того, российские нефтяные компании активно вводят в строй новые скважины: если в Европе спрос расти не будет, то Азия с ее активно развивающейся экономикой поглотит все, что ей предложат. Банковский кризис догнал США и стучится в дверь. Теперь они не остановятся

ЕВРОПУ СПИСАЛИ СО СЧЕТОВ

Запад усомнился в том, что Россия, как обещала, ограничила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Согласно данным, обнародованным Bloomberg, морской экспорт российского энергоносителя в последнюю неделю апреля вырос на 680 тысяч баррелей в сутки — до 4,08 миллиона баррелей. В среднем экспорт за последние четыре недели фактически не изменился, составив 3,45 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, спустя два месяца после данного Россией обещания сократить добычу видимых изменений не происходит — не падает ни морской экспорт, ни загрузка НПЗ, делает вывод агентство.

Однако в своих подсчетах журналисты забывают о сокращении экспорта нефти в Европу. Трубопроводные поставки в Евросоюз упали более чем на две трети, заявил вице-премьер Александр Новак.

Дело в том, что после введения ЕС эмбарго на поставки российской трубопроводной нефти с 5 декабря прошлого года Польша и Германия перестали получать ее по северной ветке нефтепровода "Дружба". Чтобы вывезти эти объемы на внешние рынки теперь приходится использовать морской транспорт.

Но это не 100-процентная компенсация: если в феврале 2022 года из России в Европу морем поставлялось 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки, то в апреле 2023 года — менее 150 тысяч баррелей в сутки (данные Vortexa и Bloomberg).

"Налицо снижение в десять раз. С учетом южной ветки "Дружбы" общие потоки из РФ в Европу — около 400 тысяч баррелей в сутки", — сказал главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Теоретически, если добыча и переработка в России стабильны, объемы "Дружбы" должны были полностью перейти в морской экспорт. Но если Москва сокращает добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, то это практически отменяет эффект от переброски объемов "Дружбы" на море, то есть морской экспорт должен в итоге оставаться стабильным или немного подрасти, пояснил эксперт.

ПОТОКИ В АЗИЮ

Нефть, которой недосчиталась Европа, закономерно ушла в Азию. Ранее Новак сообщил о перенаправлении туда 20 процентов бывших европейских поставок. Главные покупатели — Индия, Китай и Турция. Они забирают практически все.

"Если в статистике появляется графа "Прочая Азия" или "Прочее", то через несколько недель, по мере уточнения информации, эти объемы распределяются между этими тремя странами", — объяснил Кокин. Запахло серой: Европу подвели сменщики России

Китай наряду с США — крупнейший переработчик нефти в мире. Но он обычно никому не позволяет превысить долю импорта около 20 процентов. У Индии более гибкий подход, так что Россия уже заняла более 40 процентов ее импорта. За прошлый год поставки туда увеличились в 22 раза! А в апреле этого года, по данным Vortexa, они впервые превысили совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака. Кроме них, нашу нефть покупают в Японии, Южной Корее, а также несколько африканских стран. Обсуждаются и поставки в Пакистан, однако из-за напряженных отношений этой страны с Индией возможны сложности.

В СМИ писали также о поставках нефти в страны Персидского залива, чтобы они ей замещали свою, которая идет теперь в Европу. Однако конкретики на этот счет пока нет.

НОВЫЕ СКВАЖИНЫ

На фоне сокращения добычи российские нефтяники увеличивают темпы бурения и ввода в эксплуатацию новых скважин. По данным "Ведомостей", которые ссылаются на Минэнерго, в первом квартале их число выросло на десять процентов к аналогичному периоду прошлого года. В основном этим занимаются крупные производители. Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

"На темпы ввода скважин влияли два фактора за пределами геополитики — наши обязательства в рамках ОПЕК+ и проведение мероприятий по поддержке и интенсификации действующих месторождений", — рассказал замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, сам по себе ввод скважин не говорит о росте объемов добычи, а является лишь ее косвенным признаком. Ведь скважины бывают разные — на действующих месторождениях, находящихся в стадии падении добычи, данное строительство осуществляется лишь с целью ее поддержки.

Есть и проекты, которые лишь готовятся ко вводу в эксплуатацию. Например, крупнейший на планете инвестиционный проект "Восток Ойл" начнет производство в 2024 году, а на максимум выйдет к началу 2030-х годов, напомнил Фролов.

На таких проектах могут бурить поисково-оценочные скважины. Те же, что уже введены в строй, первое время работают с минимальной нагрузкой. К моменту начала их полноценной эксплуатации потребности азиатских экономик в нефти точно вырастут. Многие эксперты считают, что именно Азиатско-тихоокеанский регион через пару десятилетий станет драйвером роста потребления энергоресурсов. Помимо Китая и Индии, спрос на топливо вырастет в Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. Азия уже распробовала российскую нефть, поэтому поглотит все появляющиеся на рынке объемы.