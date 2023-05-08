МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Готовясь к поездке за город, стоит освежить в памяти правила дорожного движения и штрафы за их нарушение, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Россиянам напомнили, как не получить самый "майский" штраф

При сборах на дачу надо помнить о том, что нужно обязательно оформить полис ОСАГО — за его отсутствие грозит штраф в размере 800 рублей, штрафовать могут один раз в сутки. В этом году распечатывать документ не обязательно, предъявить его можно, к примеру, с экрана смартфона. Если полис есть, но его демонстрация невозможна, то наказание составляет 500 рублей.

При вывозе за город крупных вещей важно помнить, что груз не должен выступать более одного метра в длину и 40 сантиметров в ширину от габаритов транспортного средства. Выступающие части должны быть снабжены сигнальными обозначениями "крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости дополнительно спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. Штраф варьируется от 1500 рублей до лишения права управлять транспортным средством до четырех месяцев.

"Торопить сигналом клаксона как своих домочадцев, так и автолюбителей на дороге без веской причины недопустимо, штраф составляет 500 рублей, даже если машина стояла во дворе без движения", — предупредил юрист.

Перевозка людей вне кабины автомобиля — правонарушение, за которое установлен штраф в тысячу рублей.

"Так что, если у пассажиров возникнет желание высунуться из окна или люка автомобиля, важно знать, что это крайне опасно как для их жизни и здоровья, так и для кошелька водителя", — пояснил эксперт.

По правилам перевозки пассажиров, все находящиеся в машине должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Максимальное количество пассажиров зависит от типа транспортного средства и, как правило, соответствует количеству ремней безопасности, напомнила адвокат. За пренебрежение водителя могут оштрафовать на тысячу рублей за каждого пассажира, а самого пассажира — на 500 рублей. Перевозить ребенка на коленях или без специального устройства, обеспечивающего безопасность, запрещено. За каждое нарушение придется отдать три тысячи рублей.

Одно из серьезнейших нарушений ПДД — дать порулить ребенку или взрослому, не имеющему водительского удостоверения, даже на дачной проселочной дороге, сказала Кудерко. Штраф для владельца авто составит 30 тысяч рублей, а для начинающего водителя — пять тысяч рублей. Штраф за несовершеннолетнего будут оплачивать родители, допустившие нарушение.