МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Для того, чтобы получить льготный автокредит, нужно соответствовать ряду условий, рассказала агентству " Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Бондарева. Водителей предупредили о штрафах за парковку во дворах

Получить льготный автокредит в 2023 году могут семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком, сотрудники сфер здравоохранения и образования, военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры, мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО.

Также льготный автокредит доступен россиянам, которые покупают машину в первый раз, выбирают электрокар или продают имеющееся авто по программе trade-in, добавила она. Нельзя воспользоваться услугами льготного кредитования, если в прошлом календарном году был заключен кредитный договор на приобретение машины.

По словам специалиста, условия программ господдержки не распространяются на авто с пробегом старше шести лет, эксплуатируемые более одного года.

"На данный момент программы льготного кредитования распространяются на автомобили отечественных марок. Исключение — модели китайской марки Haval, но только если они собраны на заводе компании в Тульской области", — пояснила Бондарева. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Под эти критерии подходят следующие автомобили: Lada — все модели, кроме Lada Largus, UAZ — все модели, только категория B; GAZ — все модели, только категория B; Haval Jolion; Evolute i-PRO; Evolute i-JOY.

Специалист также напомнила, что в конце марта Минпромторг возобновил действие программ льготного кредитования на приобретение нового автомобиля. Россияне смогут купить "Первый" или "Семейный" авто, а также электромобиль со скидкой 20 процентов (для автомобилистов регионов Дальнего Востока — 25 процентов). На эти цели правительство выделило в этом году пять миллиардов рублей.