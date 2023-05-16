МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Право собственности на участок в СНТ или дачном товариществе вовсе не означает, что на этой земле можно делать все, что угодно. За несоблюдение некоторых правил дачников могут оштрафовать на десятки тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Россиян предупредили, какие штрафы можно получить, не выходя из дома

Прежде всего, следите за растительностью на своем участке. Он не должен зарастать сорняками, например, одуванчиками, полынью и борщевиком. Штраф за сорняки составляет до 500 рублей. Заросли борщевика обойдутся еще дороже — до пяти тысяч рублей. Если зарастают земли сельхозназначения, наказание существенно увеличивается.

"Иногда на участке могут появляться растения, содержащие наркотические и психотропные вещества, например, мак снотворный, роза гавайская или конопля. Разводить намеренно такие культуры, естественно, запрещено. Но даже если владелец участка не имеет отношения к их появлению, можно получить штраф до четырех тысяч рублей", — напомнила юрист.

Внимательно нужно относиться и к своевременному вывозу мусора — как с самого участка, так и с сопредельной территории. Его нельзя хранить на участке и закапывать в землю. Нарушение правил обращения с отходами может стоить до 50 тысяч рублей. Ту же сумму придется заплатить, если из-за халатности владельца участка появятся овраги или промоины.

Разведение открытого огня вблизи построек строго регламентировано правилами — не ближе 15 метров от любых построек. Место для костра должно быть специально оборудовано.

И, наконец, на дачах нельзя шуметь: региональные законы о тишине распространяются не только на многоквартирные, но и на садовые дома. Например, в Московской области "тихим часом" считается промежуток с 21:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни запрещено шуметь с 22:00 до 10:00. Штраф за нарушение — до трех тысяч рублей, заключила Солдатова.