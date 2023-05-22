МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. С начала июня частично изменяется график ежемесячных выплат на детей, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Пенсия работающим пенсионерам-2023: размер выплат, будет ли индексация

Прежде детские пособия в зависимости от региона могли поступать в разные сроки. Но с июня Социальный фонд будет переводить пособия на банковскую карту за предыдущий месяц в единые дни по всей России.

Так, выплаты из средств материнского капитала теперь будут перечислены 5 июня, а также единое детское пособие — 3 июня и пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 8 июня.

Если пособия доставляются Почтой России, то дата зависит от графика работы конкретного почтового отделения в регионе доставки.

Эксперт напомнила, что Социальный фонд с 1 января начал выплаты единого детского пособия, которое объединило несколько ранее начислявшихся выплат. Это поможет сделать помощь еще более адресной, с учетом среднедушевого дохода в каждой конкретной семье.