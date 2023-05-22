Россиян предупредили о новых графиках получения выплат с 1 июня
Профессор Финогенова: средства маткапитала зачислят 5 июня, а единое детское пособие — 3 июня
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. С начала июня частично изменяется график ежемесячных выплат на детей, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Прежде детские пособия в зависимости от региона могли поступать в разные сроки. Но с июня Социальный фонд будет переводить пособия на банковскую карту за предыдущий месяц в единые дни по всей России.
Так, выплаты из средств материнского капитала теперь будут перечислены 5 июня, а также единое детское пособие — 3 июня и пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 8 июня.
Если пособия доставляются Почтой России, то дата зависит от графика работы конкретного почтового отделения в регионе доставки.
Эксперт напомнила, что Социальный фонд с 1 января начал выплаты единого детского пособия, которое объединило несколько ранее начислявшихся выплат. Это поможет сделать помощь еще более адресной, с учетом среднедушевого дохода в каждой конкретной семье.