МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Отдых на даче может быть омрачен возникновением опасных заболеваний: и это не только перегрев на солнце и боли в спине из-за слишком усердной работы на грядках, рассказала агентству "Прайм" заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт клиник "Атлас" Ольга Александрова. Дачникам рассказали, чего нельзя делать на своем участке

Крайне тяжелая болезнь — столбняк.

"Вызывающие его бактерии могут проникать в организм через травмированную кожу, поэтому нужно работать с землей только в перчатках. Следует тщательно мыть руки, продукты, проводить влажную уборку и своевременно прививаться", — предупредила медик.

На даче есть риск встретиться с зараженными бешенством животными. Вирус передается через укус или царапины, поэтому не стоит приближаться к животным, которые ведут себя неестественным образом.

"Обычно дикие животные боятся человека, но из-за бешенства они теряют этот страх", — добавила специалист.

Не все знают о существовании еще одного малоприятного заболевания — геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Она передается через зараженную пыль и предметы, с которыми контактировали мыши.

"Это заболевание сопровождается лихорадочным состоянием, слабостью. Позже появляется сыпь, боли в животе и другие симптомы", — сказала врач.

Чтобы защититься, важно проветрить дачу и провести влажную уборку перед тем как поселиться, мыть руки и продукты.

"И, конечно, держите еду в местах, где мыши не могут до нее добраться", — заключила врач.