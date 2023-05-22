МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Россия и Иран подписали соглашение о строительстве последнего железнодорожного участка международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", который позволит довозить грузы по железной дороге от Санкт-Петербурга до Персидского залива без перегрузки. Станет ли маршрут альтернативой легендарному Суэцкому каналу и что может помешать реализации проекта? Россия получила еще один уникальный шанс заработать. Но ей хотят помешать

МТК "Север-Юг " — мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров, проходящий по территории ряда стран, в том числе Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркмении.

Новую магистраль планируется задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться для Ирана, стран Персидского залива и Африки.

Подписание соглашения о строительстве железнодорожной ветки Решт-Астара, без преувеличения можно считать историческим, убежден доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

По его словам, введение в строй этого участка МТК позволит создает реальную альтернативу классическому маршруту российских и не только российских товаров в Индию через Суэцкий канал.

ТЕГЕРАН-МОСКВА

Несмотря на то, что по итогам 2022 года товарооборот наших государств перевалил за рекордные 4,5 миллиарда долларов, он все еще находится на относительно низком уровне, а высокие показатели — это эффект низкой базы, полагает начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

В структуре российского экспорта доминирует продовольствие и сельскохозяйственная продукция, прежде всего зерновые и масло подсолнечника, также присутствует нефтехимическая продукция и оборудование для энергетической отрасли.

Из Ирана в Россию, в основном, поставляется плодоовощная продукция, фармпрепараты, некоторые виды оборудования.

Несмотря на высокие показатели роста торгового оборота, говорить об устойчивости этих показателей в среднесрочной перспективе, по словам эксперта, вряд ли возможно.

"Во-первых, Иран давно живет под санкциями и уже выстроил свои товарно-производственные цепочки, настроенные, в основном, на страны азиатского региона, поменять их не так просто. Во-вторых, для наращивания взаимной торговли требуется время, в том числе, чтобы сформировался уровень взаимного доверия и понимания между предпринимателями обеих стран", — объясняет Поляченко.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

На первый взгляд, проект "Север-Юг" — классический вариант win-win стратегии, где выгоду получают все участники концессии. Однако помимо очевидных бонусов существует и ряд узких мест.

Самой острой проблемой, по мнению Максимова, является текущее состояние отечественного торгового флота формата "река-море" на Каспии. Там действуют порядка трех десятков малотоннажных судов, что для амбициозных планов по перевалке грузов по МТК "явно недостаточно".

Еще один ограничивающий фактор — доступность контейнерного парка. После начала СВО главные игроки на этом рынке (Maersk, Fesco, MSC) отказались сотрудничать с Россией. При этом наличие необходимого количества контейнеров для перевозки — одно из фундаментальных условий эффективной работы МТК.

Есть камень преткновения и в сфере юридического сопровождения грузов. Большинство компаний-сюрвейеров, которые занимаются подтверждением качества и количества грузов, имеют юрисдикцию недружественных России государств и наверняка не станут обеспечивать логистику МТК "Север-Юг".

"Впрочем, если большая часть критичных проблем будет решена до запуска маршрута в 2025 году, то экономический эффект от проекта будет феноменальным. В первую очередь для России и Ирана", — уверяет экономист.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

За последние 10-15 лет Иран добился впечатляющих успехов в развитии военно-промышленного комплекса, имеет существенный политический вес в регионе, активно помогает восстанавливать экономику Сирии, контролирует более четверти всей ближневосточной торговли, поставки продовольствия в Афганистан.

Среди приоритетных направлений сотрудничества с Ираном — энергетика. Географически сложилось так, что основные месторождения Ирана расположены на юге страны, а наиболее индустриально развит север. "Легко запустить следующую схему: поскольку именно на севере большой спрос на энергоресурсы, Россия завозит туда свои нефть и газ, далее, реализуя своповую сделку, Иран продает равное их количество на юге — в Индию", — полагает Максимов. Бумажный дракончик сдулся: Китай не оправдал надежд

Кроме того, чрезвычайно выгодным может стать взаимное участие наших стран в газовом хабе в Турции, куда Россия и Иран могут поставлять сырье. Далее, уже под турецким флагом, газ отправляется по Европе.

Наконец, перспективным выглядит строительство газопровода через Иран в Индию и Пакистан, чьи экономики крайне нуждаются в дешевых энергоресурсах.

Существенный вклад в товарооборот МТК должны сделать поставки провизии и агропромышленной продукции в страны Персидского залива и Африку.

ОТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДО ТУРИЗМА

Не стоит упускать из виду и сотрудничество в быстрорастущих секторах сферы услуг, прежде всего в IT-отрасли, медицине, туризме, а также в научной сфере, где особо ценен опыт Ирана в адаптации передовых технологий под местные условия, считает Поляченко.

Вместе с тем, чтобы Иран мог прийти на российский рынок с большей номенклатурой товаров, требуется организация сервисной и дилерской сети, чего пока не наблюдается, признает доцент базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Бородин.

А вот для развития туризма и сотрудничества в культурных, образовательных, научных и гуманитарных сферах важен не строящийся железнодорожный коридор, а расширение географии и частоты полетов гражданской авиации, визовая поддержка, наличие сервиса для российского туризма в Иране и иранского туризма в России, поясняет специалист.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Между тем, политическому обозревателю Дмитрию Галкину перспектива превращения МТК "Север-Юг" с его относительно невысокой пропускной способностью в конкурента Суэцкому каналу, через который в 2021 год прошло около 30 процентов мировых контейнерных перевозок, представляется несколько фантастической.

Однако то, что МТК начнет нормально функционировать, безусловно, будет иметь важное значение. При этом наибольшую важность развитие проекта будет представлять для расстановки геополитических сил.

"Очевидно, что в ближайшее время геополитический статус страны будет определяться ее возможностью контролировать транспортную инфраструктуру, обеспечивающую доступ на важнейшие региональные рынки. Прежде всего, это Юго-Восточная Азия, ЕС и Африка", — убежден обозреватель.

Галкин предполагает, что у России и Ирана в обозримом будущем сохранятся напряженные отношения с Западом. И хотя у Ирана теоретически существует шанс восстановить отношения с Европой, наибольшее значение для ИРИ, как и для России, представляют Юго-Восточная Азия и Африка. Опомнились: пока европейцы спорят о санкциях, Россия зарабатывает миллиарды

МТК "Север-Юг", позволяющий России при посредничестве Ирана получить прямой выход в эти регионы, превращает Иран в важную транзитную страну. И США, традиционно контролирующие главный на сегодняшний день мировой транзитный маршрут — Суэцкий канал — бессильны как-либо помешать этому процессу.

Следует также учитывать, что изменение климата и рост населения резко увеличили зависимость большинства стран Африки от импорта продуктов питания, что открывает перед Россией огромные возможности для борьбы за увеличения своего влияния на этом континенте.

"Создание совместной транспортной инфраструктуры обрекает Иран и Россию на стратегическое сотрудничество, которое, несомненно, скажется на отношениях вынужденных союзников с другими государствами", — отмечает Галкин.

В целом, по мнению экспертов, реализация проекта МТК "Север-Юг" внесет существенный вклад в формирования макроэкономического региона, где Россия и Иран станут равноправными партнерами и гарантами стабильности и роста.

Но надо учитывать, что "разворот на Восток" происходит не быстро, но уверенно. "Это процесс на десятилетия", — подытожил Бородин.