МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Венгрия продолжает противостоять попыткам европейской администрации полностью остановить нефтепровод "Дружба". Усилит ли это раскол антироссийской коалиции и чем закончится противостояние? Россия получила еще один уникальный шанс заработать. Но ей хотят помешать

Будапешт потребовал от украинских властей и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает из России в Венгрию и другие страны Европы. Об этом в начале текущей недели заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в соответствии с международными договорами Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины. Если перекачку по трубопроводу остановят, страны, не имеющие выхода к морю и, соответственно, морских портов, вовсе лишатся нефти.

До прояснения ситуации Будапешт заблокировал военную помощь Киеву в размере 500 миллионов евро. Эти деньги Евросоюз планировал передать Украине из Европейского фонда мира.

"ДРУЖБА" ТОГДА И ТЕПЕРЬ

Нефтепровод "Дружба" построен еще в начале 1960-х годов. По территории Украины проложен южный участок, который охватывает Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию, северный участок проложен по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. В общую систему входит 8900 километров трубопроводов, проектная мощность 80 миллионов тонн нефти.

Когда-то он работал в полную силу, снабжая нефтью значительную часть Европы. Но сС началом СВО трубопровод неоднократно оказывался на грани полного закрытия. Лишь принципиальная позиция Венгрии выводила "Дружбу" из санкционных списков. Венгрия по трубопроводу получает 65 процентов нефти, необходимой для внутреннего потребления.

За прошлый год в страны ЕС по "Дружбе" было поставлено более 38 миллионов тонн нефти. В начале этого года после прекращения поставок в Польшу северная ветка оказалась на грани заморозки. Общие планируемые поставки в Чехию, Словакию и Венгрию по южному участку "Дружбы" в 2023 году составляют более 12 миллионов тонн нефти.

ГДЕ ПОРЫЛСЯ ОППОНЕНТ

Несмотря на то что поставки по "Дружбе" исключены из санкций, недружественные страны пытаются заблокировать их для тех, у кого других источников нефти нет. Главным сторонником такого курса, по мнению доцента программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, является Варшава — которая, кстати, имеет свободный доступ к альтернативным нефти и газу. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

"Польша пытается стать основным плацдармом США на европейском континенте", — пояснил он. Идеей полностью приостановить поставки углеводородов из России преследует чисто коммерческие цели. Задействовав возможности своей морской акватории, Польша стремится стать основным поставщиком нефти для Венгрии и других стран, у которых отсутствует выход к морю.

Руководство Венгрии, пытаясь соблюдать свои национальные интересы, противостоит давлению США и ЕС. "Венгерская сторона считает возможную приостановку трубопроводного углеводородного сырья покушением на национальный суверенитет, о чем страна заявляла неоднократно", — напомнил эксперт.

ЭКОНОМИКА VS ПОЛИТИКА

Появление в публичном поле информации о намерениях властей Украины остановить прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" вполне укладывается в русло этой политики. Многие уже привыкли к новой политической стилистике, когда через подобные инфовбросы формируется общественное мнение о предстоящих мероприятиях.

Подобным образом инициаторы различного рода санкционных ограничений и запретов пытаются снизить негативный эффект от реализуемых мероприятий постепенно приучая население европейских стран к снижению качества жизни.

Однако Венгрия, являясь членом ЕС, также имеет рычаги влияния. Это одна из немногих стран Европы и единственная из стран Евросоюза заняла даже не нейтральную, а пророссийскую позицию по ситуации на Украине, напомнил экономист Егор Клопенко. И это во многом связано с жизненно важным для нее партнерством в энергетике.

При этом с момента начала СВО Украина пытается шантажировать и Венгрию, и Россию, угрожая перекрытием трубопроводов. И хотя реализовать угрозу украинским властям легко, они этого до сих пор этого не сделали. "Видимо, экономическая выгода важнее политической ситуации", — считает эксперт. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

Но такая конструкция, по мнению эксперта, не может работать долго. Рано или поздно эта история закончится и политика возьмет верх.

"Видимо, и в этот раз экономическая выгода и достигнутые ранее международные договоренности будут нивелированы", — убежден доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников.

Поэтому Венгрия будет постепенно готовить экономические и политические запасные варианты, ведь если энергоносители из России для нее станут недоступными, то ей придется обращаться за помощью к совсем другим странам и разыгрывать уже совсем другую карту, полагает Клопенко.

Так или иначе, ограничительные меры, вводимые против России, в первую очередь отражаются на экономических показателях недружественных стран. Дальнейшее ужесточение санкционных мер против России может послужить расколу антироссийской коалиции, так как получателем выгоды от всего происходящего является всего лишь одна страна — США, которая создала выгодные условия производителям из ЕС на своей территории и поэтапно переманивает их, делают вывод эксперты.