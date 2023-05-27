МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Проблемы США с долгами и банковским сектором вовсе не способствуют удешевлению доллара. Напротив, он растет на ожиданиях более высокой ставки ФРС и скорого решения проблемы с потолком госдолга, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

В последние три недели доллар активно укрепляется на глобальном рынке — индекс DXY поднялся со 101 пункта до 103,4 пункта. Ближайшим ориентиром выступает уровень 106 пунктов. Как следствие, курс евро к доллару снизился до 1,08, а курс юаня к доллару превысил отметку 7,0.

По словам аналитика, укреплению доллара способствуют два фактора — ожидание сохранения максимальной за 15 лет ставки ФРС на текущем уровне в 5,25 процента и позитив в отношении потолка госдолга США — как ожидается, выход из ситуации вот-вот будет найден. Но в последние недели рынок меньше верит в скорое снижение ставки Федрезерва. Он видит 50-процентную вероятность еще одного повышения и закладывает всего одно снижение в конце года.

В пользу пересмотра ожиданий рынка выступили сильные данные по рынку труда США, а также "ястребиные" заявления представителей ФРС. Управляющие американского центробанка настойчиво сигналят, что цикл повышения ставки еще, может быть, не завершен и снижения в этом году не планируется.

Вторым фактором укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США являются ожидания скорой договоренности по потолку госдолга.

"Как только конгрессмены договорятся и поднимут потолок, Минфин США начнет быстро и много занимать на долговом рынке", — убежден эксперт.

По оценкам рынка, министерству необходимо занять около одного триллиона долларов до конца третьего квартала и минимум 1,5 триллиона долларов до конца года. Это будет высасывать ликвидность из финансовой системы и приведет к укреплению доллара и снижению цен на другие активы.

Укрепление доллара может оказать давление на сырьевые цены, включая нефть. Есть ожидание, что во втором полугодии котировки Brent снизятся к 70 долларам за баррель и ниже, заключил аналитик.