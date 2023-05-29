Адвокат Данилов: при покупке автомобиля нужно проверить штрафы, налоги и запреты
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Сделки купли-продажи автомобиля могут быть сопряжены с большим количеством правовых рисков. Как их минимизировать, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве, адвокат Кирилл Данилов.
Прежде всего важно проверить сам объект сделки — машину.
Покупателей чаще всего подстерегают:
- наличие ограничений, препятствующих регистрационных действиям;
- нахождение машины в розыске;
- наличие обременения залогом;
- нахождение авто в совместной собственности супругов.
Если у владельца авто есть неоплаченные штрафы и налоги, или если его имущество стало предметом спора, то на отчуждение машины может быть наложен запрет. Переоформить такое транспортное средство будет невозможно, объяснил юрист. Получить сведения о наличии ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции можно на сайте ГИБДД в сервисе "Проверка автомобиля" по VIN-номеру кузова или шасси. Этот сервис позволяет проверить историю регистрации автомобиля в ГИБДД за различными собственниками, узнать о ДТП с участием машины, а также не находится ли она в розыске.
В качестве меры предосторожности адвокат посоветовал окончательно рассчитываться с продавцом только после регистрации перехода права собственности на машину.
Информация о нахождении авто в залоге проверяется через нотариуса.
"Если этого не сделать, то можно спустя какое-то время после покупки автомобиля узнать о том, что банк обращает на него взыскание, так как он был заложен прежним собственником в счет обеспечения обязательств по кредиту. Тогда покупатель рискует потерять и машину, и уплаченные за нее деньги", — предупредил Данилов.
Кроме того, лучше иметь согласие супруга на продажу автомобиля — это сократит вероятность судебных разбирательств по этому основанию. Также крайне важно детально изучить сами документы, обращая внимание на соответствие данных друг другу — данные СТС должны совпадать с данными в ПТС. Перед сделкой необходимо проверить и вашего контрагента — не осуществляется ли продажа в предбанкротный период.
О признаках банкротства может свидетельствовать большое количество исполнительных производств в отношении стороны сделки, судебных разбирательств. Это можно проверить на официальном сайте ФССП в сервисе "Банк данных исполнительных производств" и на официальных сайтах судов.
"Если вы купили автомобиль у банкрота, то есть большая вероятность оспаривания договора в процедуре банкротства", — предупредил адвокат.
Если договор купли-продажи подписывает представитель собственника, то важно внимательно ознакомиться с доверенностью и проверить ее на сайте ФНП в сервисе "Проверка доверенностей по реквизитам". Кроме того, не стоит пренебрегать услугами профессиональных участников рынка, проводящих оценку технического состояния машины, это убережет покупателя от покупки машины с недостатками, заключил юрист.
https://1prime.ru/exclusive/20230529/840692883.html