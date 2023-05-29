МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Сделки купли-продажи автомобиля могут быть сопряжены с большим количеством правовых рисков. Как их минимизировать, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве, адвокат Кирилл Данилов. Россиянам объяснили, кому положен льготный автокредит

Прежде всего важно проверить сам объект сделки — машину.

Покупателей чаще всего подстерегают:

наличие ограничений, препятствующих регистрационных действиям;

нахождение машины в розыске;

наличие обременения залогом;

нахождение авто в совместной собственности супругов.

Если у владельца авто есть неоплаченные штрафы и налоги, или если его имущество стало предметом спора, то на отчуждение машины может быть наложен запрет. Переоформить такое транспортное средство будет невозможно, объяснил юрист. Получить сведения о наличии ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции можно на сайте ГИБДД в сервисе "Проверка автомобиля" по VIN-номеру кузова или шасси. Этот сервис позволяет проверить историю регистрации автомобиля в ГИБДД за различными собственниками, узнать о ДТП с участием машины, а также не находится ли она в розыске.

В качестве меры предосторожности адвокат посоветовал окончательно рассчитываться с продавцом только после регистрации перехода права собственности на машину.

Информация о нахождении авто в залоге проверяется через нотариуса.

"Если этого не сделать, то можно спустя какое-то время после покупки автомобиля узнать о том, что банк обращает на него взыскание, так как он был заложен прежним собственником в счет обеспечения обязательств по кредиту. Тогда покупатель рискует потерять и машину, и уплаченные за нее деньги", — предупредил Данилов.

Кроме того, лучше иметь согласие супруга на продажу автомобиля — это сократит вероятность судебных разбирательств по этому основанию. Также крайне важно детально изучить сами документы, обращая внимание на соответствие данных друг другу — данные СТС должны совпадать с данными в ПТС. Перед сделкой необходимо проверить и вашего контрагента — не осуществляется ли продажа в предбанкротный период. Названы самые популярные в России автомобили в 2023 году

О признаках банкротства может свидетельствовать большое количество исполнительных производств в отношении стороны сделки, судебных разбирательств. Это можно проверить на официальном сайте ФССП в сервисе "Банк данных исполнительных производств" и на официальных сайтах судов.

"Если вы купили автомобиль у банкрота, то есть большая вероятность оспаривания договора в процедуре банкротства", — предупредил адвокат.

Если договор купли-продажи подписывает представитель собственника, то важно внимательно ознакомиться с доверенностью и проверить ее на сайте ФНП в сервисе "Проверка доверенностей по реквизитам". Кроме того, не стоит пренебрегать услугами профессиональных участников рынка, проводящих оценку технического состояния машины, это убережет покупателя от покупки машины с недостатками, заключил юрист.