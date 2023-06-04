МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Следующая неделя будет на валютном рынке нестабильной из-за разнонаправленных факторов. Торговый диапазон доллара к российской валюте будет находиться в диапазоне от 76 до 83,5 рубля, для евро коридор составит 82 — 91 рубль, для китайской валюты — 10,6-12 рубля, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Экономист предупредил, что будет с рублем, если доллару станет плохо

"Сам больше склоняюсь к ослаблению рубля", — отметил собеседник агентства.

За предыдущую неделю курс доллара повысился на 1 процент и составил 80,88 рубля, евро вырос на 1,63 процента, до 87,07 рубля. юань вырос до 11,37 рубля, рост составил 2,22 процента.

"Ключевыми факторами, влияющими на валютный рынок на этой неделе, были нестабильность цен на нефть, переговоры по потолку государственного долга и введение ограничений на объемы валютных операций нерезидентов, которые продают свой бизнес российским компаниям", — пояснил Антонов.

После завершения майского налогового периода, падения цен на нефть Brent до 72 долларов за баррель, а также ожиданий встречи ОПЕК+ и отчета по рынку труда в США (Non-farm Payrolls), рубль оказался под давлением. Нефть сорта Brent подешевела на опасениях снижения спроса на нефть после слабых экономических данных из Китая, роста запасов нефти за неделю до 26 мая и ожидаемого бездействия ОПЕК+ на их встрече 4 июня.

Рубль не сильно пострадал от снижения нефтяных котировок. Это связано с тем, что палата представителей и сенат США одобрили законопроект о повышении потолка государственного долга, что вызвало активность покупателей рискованных активов и ослабило американский доллар. Штатам в очередной раз удалось избежать дефолта, добавил специлист. Хотя проблемы никуда не делись: госдолг продолжит бить рекорды, а его обслуживание станет дороже.

В целом ситуация на мировых финансовых рынках остается нестабильной, при этом рубль пока что удерживает свои позиции. Пара доллар/рубль нашла баланс около 80 рублей, евро- до 86,5 рубля, а юань — около 11,35 рубля. Однако ожидать, что ситуация по рублю вряд улучшится в ближайшее время, не стоит.

"Низкие цены на нефть, большой дефицит бюджета и растущие геополитические риски продолжат давить на нацвалюту в первой декаде месяца", — прогнозирует он.

В центре внимания инвесторов будет американская статистика, отчет по запасам нефти от Минэнерго США и решения Центрального Банка России по ключевой ставке. Многое будет зависеть от решения ОПЕК+ в воскресенье, 4 июня. Неизвестно, какие заявления сделают члены альянса по итогам встречи, резюмировал аналитик.