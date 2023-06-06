МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Обыкновенный забор на даче или в частном секторе может стать яблоком раздора между соседями. Кто прав, а кого и в каких случаях могут оштрафовать, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. "Больше не расслабиться": за что могут оштрафовать прямо на даче

Сам по себе забор не является объектом капитального строительства, не подлежит регистрации в реестре собственности, на его возведение не требуется получения разрешения на строительство. При этом забор определяет реальные границы участка. Юридически верным он является лишь если совпадает с данными кадастрового учета, пояснила юрист.

"Соседские споры, как правило, разгораются в тот момент, когда становится достоверно известно, что забор уменьшает границы соседнего участка", — добавила она.

Единственным способом разрешения такого конфликта является приведение границ по забору в соответствие с кадастровыми данными. Если в добровольном порядке спор не разрешен, то итоговое решение будет принимать суд, как и в случаи иных "пограничных" споров.

Вторым предметом спора является сам забор, который может быть слишком высоким, или наоборот низким, заваленным на соседний участок или выполненным из сетки, что, по мнению соседей, нарушает приватность частной жизни.

Расходы на строительство забора — не менее частый спор. Кто из соседей должен его оплатить и в какой пропорции? А как быть, если они не могут согласовать стиль, дизайн и материалы?

В данном вопросе нет жесткого правового регулирования. Свод правил планировки и застройки (СП 53.13330.2019) гласит, что высота забора рекомендуется не менее 1,2 метра в высоту, но не более 1,8 метров. Если забор имеет деревянные элементы, то он не должен располагаться ближе, чем восемь метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и 15 метров до деревянного дома.

Забор вблизи деревянного жилого дома должен быть выполнен исключительно из негорючего материала без использования дерева.

Уставом СНТ могут быть предусмотрены общие правила по оформлению заборов, аналогичные нормы могут действовать и в кварталах застройки ИЖС. Такие правила являются приоритетными и обязательными, а оспорить их можно лишь в суде. Важно помнить, что при самозахвате общей территории СНТ или границ муниципальной земли начисляется штраф в размере до 1,5 процентов кадастровой стоимости захваченного участка, заключила Кудерко.