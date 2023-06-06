МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Чем дольше отходы хранятся в квартире, тем выше вероятность того, что в помещении будут развиваться патогенные микробы, аллергические реакции, грибковые поражения кожи и легких. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ на Станционной (Мытищи) Тимур Менгисанов. В Финляндии альтернативой российскому топливу стал мусор из других стран

Даже незначительное количество мусора при длительном хранении может привести к появлению неприятного запаха, размножению плесневых грибков и появлению грызунов, насекомых. В результате природного процесса выделяются ядовитые пары, отмечает он.

"Кроме того, повышенная влажность воздуха в доме способствует распространению разного рода болезнетворных бактерий. На скорость разложения влияет и толщина мусорного слоя", — объясняет врач.

По его словам, опасным видом мусора являются батарейки. Также очень опасны для здоровья человека все чистящие средства, которые содержат в себе поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Скорее всего, у многих людей есть коробочка со старыми смартфонами и прочей отслужившей свое техникой. "Внутри всех этих устройств имеются тяжелые металлы, которые могут навредить здоровью человека и чистоте окружающей среды", — уверяет терапевт.

Эксперт советует проявлять осторожность не только с пластиковым мусором, но и с бытовым пластиком. Используйте экологически чистую тару: тряпичные сумки вместо пакетов, стеклянные бутылки вместо пластиковых.

Многие выбрасывают мусор из квартиры по мере наполнения мусорного ведра. Однако в идеале мусор необходимо выбрасывать, по словам Менгисанова, раз в день.