МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Финансисты обнаружили в Китае долговую пропасть, вполне соразмерную с американской: речь идет о непогашенных кредитах на 23 триллиона долларов. Чем китайский долг отличается от американского и куда заведет глобальную экономику — в материале "Прайма". Ставки в споре Китая и США уже известны. И Россия тут ни при чем

У всех на слуху тема колоссального внешнего долга Америки, который уже превысил 30 триллионов долларов. Буквально на днях страна в очередной раз повысила потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, но, как говорят многие экономисты, эта мера лишь его отсрочила.

Отношение госдолга к ВВП не в пользу последнего сложилось и у других развитых стран. Их часто ругают за экономическое развитие, основанное на постоянном фискальном дефиците и привычке жить за счет заемных средств. Но мало кто знает, что в аналогичной ситуации находится вторая экономика мира — Китай. Его растущие долги азиатские инвесторы считают главным финансовым риском года, свидетельствует проведенный Bloomberg опрос.

На сегодняшний день госдолг Китая к ВВП составляет порядка 77 процентов. Конечно, этому показателю далеко до американского — госдолг США к ВВП на конец 2022 года составил 129 процентов, что является абсолютным рекордом для Америки. Да и структура этого долга несколько иная.

ДОЛГ ДОЛГУ РОЗНЬ

Долг Китая отличается от американского прежде всего тем, что в госбумаги США вкладывают инвесторы всего мира как в наиболее надежные и наименее рисковые инструменты. Китай тоже активно кредитует развивающиеся страны, но внутренний долг у него гораздо больше. И управляют им вовсе не из Пекина.

Дело в том, что одним из результатов китайских реформ стала значительная самостоятельность регионов. Они занимают деньги для своих нужд под специальные облигации, которые известны в мире под англоязычной аббревиатурой LGFV (local government financial vehicles).

Эти скрытые долги достаточно долго не фиксировала официальная статистика, но несколько лет назад появились инструменты, позволяющие их учитывать. Результаты оказались впечатляющими.

По данным S&P Global Ratings, на конец 2022 года объем непогашенных долгов на рынке недвижимости и инфраструктурных проектов КНР достиг 46 трлн юаней (6,5 триллионов долларов). Совокупный суверенный долг Китая составляет 23 триллиона долларов, которые включают в себя займы компаний и банков, учрежденных провинциями и городами страны, подсчитали в Goldman Sachs. На Китай больше нет надежды. Оттуда уже начали выводить деньги

При этом за последние 10 лет отношение государственного долга к ВВП более чем удвоилось. Дело в том, что во время пандемии региональные власти Китая активно занимали на внутреннем рынке — это своего рода аналог ОФЗ в России. Этим, конечно, увлекались не все, а лишь наиболее развитые провинции.

"Долговые проблемы Китая в большей степени сконцентрированы в регионах, которые имеют право кредитного заимствования на внутреннем рынке для развития инфраструктурных, в том числе строительных проектов на своей территории", — пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В Плеханова Екатерина Новикова.

Итак, деньги шли в инфраструктуру и строительство. В результате сейчас налицо проблемы на уровне провинций, где важным источником выручки являлась продажа земли. Сейчас с этим проблемы из-за лопнувшего пузыря на рынке недвижимости, напомнил аналитик по международным рынкам акций " Мир инвестиций" Игорь Герасимов.

ДЕНЬГИ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Проблемы LGFV находят отражение в котировках соответствующих облигаций. В частности, по данным S&P Global Ratings, стоимость заимствований для властей провинций Гуйчжоу, Гуанси и Юньнань в 2022 году в среднем превышала 5 процентов.

Однако сам по себе внутренний долг Китая не грозит дефолтом. Вряд ли речь идет об обвале, сопоставимом хотя бы с американским банковским кризисом марта этого года. Возврат кредитов растянут во времени и в случае недостатка средств китайское правительство займется урегулированием данного процесса. Выплата внутренних кредитов может быть перенесена на будущий период времени, а внешний долг выплачен за счет бюджетных средств.

Но ситуация усугубляется начавшейся в китайской экономике стагнацией. Открытие после карантинов не пошло по сценарию западных экономик, где деньги рассыпали направо и налево, что стимулировало рост. В Китае пойти на это не могут: фискальное стимулирование ограничено высокой долговой нагрузкой, указал Герасимов. По его мнению, страна справится с проблемами, но рассчитывать на нее как на "спасательный круг" для мировой экономики сейчас сложно. Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

С другой стороны, и американское правительство постоянно занимается регулированием своей финансовой системы. Подтверждение мы увидели в марте — управляемое банкротство малых и средних региональных банков страны показало, что власти держат руку на пульсе и не допустят обвала, считает Новикова.

Конечно, феномен "черного лебедя" может возникнуть как в Китае, США, так и в любой другой стране и спровоцировать очередной мировой экономический кризис. Но очевидные проблемные точки американской и китайской экономики видны, а значит предсказуемы для урегулирования. Поэтому ждать оттуда серьезных проблем не стоит. Но затормозить глобальную экономику и погрузить мир в длительную рецессию долги Востока и Запада вполне могут, делают вывод эксперты.