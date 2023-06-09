МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ, Роман Серов. План Саудовской Аравии сократить добычу на 10 процентов ударит по ее бюджету и сделает невыполнимыми многие проекты. Страна надеется на то, что сокращение поможет выровнять баланс и пытается активизировать экспорт в Азию, параллельно играя против бывшего союзника — США. К чему все это приведет, читайте в материале "Прайм". Америке снова нужны деньги: кого ждет разорение

Обнародованное в минувшие выходные решение Саудовской Аравии в одностороннем порядке сократить добычу нефти на 10 процентов, до 9 миллионов баррелей в день не привело к резкому росту котировок. Скорее они остались неизменными — движение в рамках 1 процента в ту или другую сторону не в счет. А вот на финансах королевства этот шаг скажется весьма негативно, уверены многие экономисты.

Перспективы ухудшались и до этого момента. В течение двух последних кварталов бюджет Саудовской Аравии был дефицитным, поскольку цены на нефть падали, а расходы на "социалку" и масштабные инфраструктурные проекты, напротив, росли.

По оценкам Международного валютного фонда, Эр-Рияду для сведения баланса потребуется нефть не дешевле 81 доллара за баррель, что выше текущего уровня Brent примерно в 77 долларов. И это без учета туристических проектов наследного принца Мухаммеда бен Салмана, таких как город "будущего" Неом. Они финансируются Фондом национального благосостояния и другими государственными структурами, а не непосредственно из государственного бюджета. Если их добавить, то безубыточная цена на нефть для саудитов вырастет до 95 долларов за баррель, подсчитали в Bloomberg Economics.

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Впрочем, в Эр-Рияде настроены более оптимистично и ожидают, что в этом году бюджет окажется профицитным на 4,3 миллиарда долларов. Страна уповает на нефтяные прибыли, хотя сейчас ситуация далека от прошлогодней: цены скорее снижаются, чем стремятся ввысь.

И основания для оптимизма есть, уверены эксперты. Если товар не дорожает после того, как предложение сократилось, то, можно предположить, что этого товара слишком много. То есть мы имеем на данный момент избыток, возникший из-за проблем мировой экономики. И страны ОПЕК+ в первую очередь стараются не допустить дальнейшего падения цен. А во вторую — вернуть цены в оптимальный инвестиционный коридор, рассуждает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Исторический опыт показывает, что сокращение картелем добычи действительно работает, напомнила ведущий эксперт-аналитик ИРТТЭК Елена Зотова.

Например, в 2014 году, когда страны ОПЕК на совещании в ноябре отказались от добровольного ограничения добычи, нефтяные котировки упали с 75 до 45 долларов за баррель в начале 2015 года. В начале 2016 года нефть стоила уже 30 долларов за баррель.

Затем в 2016 году участники ОПЕК+ приняли согласованное решение о сокращении производства. В итоге в 2017 году средняя стоимость Brent составила 54,1 доллара, в 2018 году — 71,3 доллара, в 2019 году — 64,5 долларов.

В среднем, по данным МЭА, страны ОПЕК в 2019 году совокупно зарабатывали 1,9 миллиарда долларов в день, что на 350 миллионов долларов больше, чем в 2016 году, хотя добыча снизилась к этому времени на 3 миллиона баррелей в сутки. Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

Кроме того, Саудовская Аравия — одна из стран картеля, которая легко управляет уровнем производства. Благодаря климатическим условиям, саудиты могут быстро сокращать добычу и также быстро ее наращивать, не затрачивая огромных средств на процесс консервации/расконсервации скважин (в отличие, например, от России, где из-за минусовых температур процесс расконсервации скважин стоит почти столько же, сколько бурение новых).

"То есть, у Саудовской Аравии есть определенная мобильность и, в том числе, поэтому саудиты играют ведущую роль в альянсе и берут на себя основные объемы по сокращению производства или его увеличению. А не только из-за того, что они обладают наибольшими запасами", — пояснила Зотова.

ДРУЗЬЯ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

Все это происходит на фоне масштабного перекраивания мировых логистических потоков — США в последние десять-пятнадцать лет американцы активно развивали сланцевые месторождения и становились более самодостаточными. В итоге они сохранили импорт нефти из Мексики и Канады, а с Ближнего Востока сократили. Ежесуточный объем импорта из Саудовской Аравии не превышает 500 тысяч баррелей, и это ничто для американского энергобаланса.

В результате Эр-Рияд превращается в конкурента для США на Ближнем Востоке после прихода к власти принца Мухаммеда бин Салмана, который, вероятно, унаследует трон. Принц пытается проводить политику в интересах своей страны, а не идти на поводу у американцев. Так, по данным The Washington Post, он угрожал в частном порядке США тяжелыми экономическими последствиями, если администрация Байдена попытается наказать королевство за политику нефтяных цен.

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"США за последние 12 лет вернули себе место крупнейшего производителя чёрного золота, но собственный спрос там заметно выше уровня производства. При этом потребление в этой стране держится примерно на одном уровне, что делает ее менее интересной для поставщиков в средне- и долгосрочной перспективе, если сравнить Америку с Китаем или Индией", — пояснил он.

Судя по осторожной политике Вашингтона по отношению к ближневосточным странам, можно предположить, что США не заинтересованы в охлаждении двусторонних связей с Эр-Риядом и пытаются найти компромисс. Сдержанная реакция Вашингтона на решение ОПЕК+ говорит о том, что администрация Байдена не готова, по крайней мере пока, идти на открытый конфликт.

Но в перспективе он вовсе не исключен, особенно если нефтяные цены к концу года не подрастут, как рассчитывают экономисты, а продолжат снижаться. Тогда США и Саудовская Аравия начнут конкурировать за право экспорта на азиатские рынки, и кто знает, к чему это приведет.