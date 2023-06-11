МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Трейдеры ищут покупателей на миллионы тонн европейского неиспользованного угля, который запасали осенью-зимой, желая продемонстрировать лояльность Штатам и выжить без российского газа. После мягкой зимы беспокойство по этому поводу ослабло, и уголь начали перегружать для отправки в Марокко, Сенегал и Гватемалу. Что это означает для рынка и России, как одного из экспортеров угля? В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

ДИСБАЛАНС НА РЫНКЕ

Для начала стоит вспомнить постулат о том, что привычка — великая сила, а приспосабливаться к тому, что выгодно и удобно всегда очень просто. Российский газ является одним из самых дешевых и доступных источников энергии для ЕС: европейские компании имеют развитую инфраструктуру для его транспортировки и переработки.

Перестройка на другие источники энергии (СПГ, уголь) требует значительных инвестиций, времени и рисков, связанных с внедрением любой новой технологии. В ближайшие несколько лет быстро и легко заменить российский газ у европейских компаний не получится, считает доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниил Гоненко.

В частности, для переработки американского СПГ требуется строительство дорогостоящей инфраструктуры, которая есть далеко не у всех. Например, в Германии первый терминал для приема СПГ заработал лишь в конце прошлого года.

«Отказываясь от российского газа и пытаясь заменить его углем, европейские компании создали искусственный спрос на коксующийся уголь, «выдергивая» его из тех отраслей, где он незаменим для производства энергии в ЕС», — уточнил Гоненко.

ЕВРОПА СЧИТАЕТ УБЫТКИ

Сложившаяся сегодня рыночная конъюнктура, применимая к углю, вгоняет страны ЕЭС в еще большие экономические издержки, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Паровозик устал и сломался: Германия больше не может содержать Европу

На фоне опасений нехватки энергоносителей для нужд прошедшей зимы (предполагалось достижение достаточно низких по меркам европейского климата температур) с учетом выпавших объемов российского газа, Европа начала активные покупки угля, тем самым «разогнав» биржевые цены на него, которые в своем максимуме превышали отметки в 400 долларов за тонну. Теперь же (по факту не оправдавшихся опасений) неиспользованные запасы «выбрасываются» на рынок.

«Рост предложения спровоцировал обрушение цен, которые, по состоянию на сегодня, упали уже ниже 90 долларов за тонну», — уточнил эксперт. Но это — не единственная проблема. Дело в том, что найденные на сегодня рынки сбыта, которые представлены такими странами как Марокко, Сенегал и Гватемала, не в состоянии «переварить» накопившиеся объемы. А это означает, что существенные остатки продукта продолжают хранится на складах, что, безусловно, сопровождается возникновением дополнительных издержек.

При этом часть продукции размещена на открытых складах и, в силу понятных причин, просто становится непригодной для использования и, соответственно, не может быть перепродана в третьи страны даже со значительным дисконтом.

«В результате реализованный Европой отказ от поставок российских энергоносителей не только дестабилизировал рынки и принес на них повышенную волатильность, но и нанес прямые убытки экономике ЕЭС», — убежден Чередниченко.

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

С другой стороны, за участников угольного рынка Европы можно не переживать: они неплохо заработали год назад, считает экономист Егор Клопенко. А вот то, что за этот год Европа полностью обеспечила себя альтернативным газом и больше не зависит от поставок российского, — факт. На Китай больше нет надежды. Оттуда уже начали выводить деньги

На данный момент, по словам эксперта, хранилища ЕС полны газа, поэтому Евросоюз и отказывается от угольной альтернативы. Более того, на 2023 — 2024 годы Европа не видит никаких сложностей со снабжением газом.

«На самом деле, подешевел не только уголь, но и сам газ, который на данный момент находится на минимуме за два года, а это значит, что европейский рынок полностью стабилизировался», — подчеркнул Клопенко.

А вот на ряде российских компаний угольный дисбаланс сказался негативно. Так, крупнейшая компания «Мечел» недавно объявила о снижении объёмов добычи угля на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дело в том, что российский уголь по-прежнему востребован, но не в Европе, а в Азии. А туда сложно поставлять из-за дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне РЖД.

В ближайшее время спрос на уголь еще сильнее сместится в сторону азиатских рынков: Европа использует его всем меньше на фоне "зеленой" повестки и наращивать не собирается. В этой ситуации России следует активизировать поставки в восточном направлении и сделать все возможное для увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Тогда этот вид топлива продолжит приносить прибыль.