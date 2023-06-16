МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Любой автомобилист должен неукоснительно соблюдать ПДД, но иногда ошибки совершают даже самые дисциплинированные и опытные водители. Бывает, что сотрудник ГИБДД "входит в положение" и понимает причины нарушения, тогда можно отделаться предупреждением. Камера же выпишет штраф по умолчанию, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Водителям рассказали о летних и зимних штрафах за шины с 1 сентября

Нарушение ПДД с включенной "аварийкой"

Если вы едете на "аварийке" — это не значит, что вам теперь можно все. Вы должны соблюдать правила дорожного движения, как и все остальные. Аварийный сигнал предупреждает других водителей о том, что с автомобилем что-то не в порядке, но не освобождает его владельца от ответственности и соблюдения правил.

Например, если вы съехали на обочину с включенной "аварийкой", там, где остановка запрещена советующей разметкой, и там стояла камера, которая зафиксировала нарушение — вы можете получить за это штраф. Если нарушение зафиксировал инспектор ГИБДД, можно попытаться объяснить ему ситуацию.

"Если у вас действительно проблема, скорее всего, он войдет в положение и не выпишет штраф. Но камере видеофиксации этого объяснить невозможно. К тому же, на снимке может быть не видно того, что у вас горела "аварийка", поэтому последующее оспаривание подобных штрафов может не принести результата", — пояснил эксперт.

Отсутствие номеров на автомобиле

Многие автолюбители до сих пор верят в то, что если на автомобиле нет номеров, то владельцу не придет штраф. Это заблуждение, заверил Гусятников. Городские власти давно уже научились бороться с теми, кто таким способом пытается уйти от ответственности. И если гаишнику можно объяснить, что авто на перерегистрации, то с камерой это не пройдет.

"Например, если автомобиль без номеров стоит на платной парковке, то его могут точно так же эвакуировать. С той лишь разницей, что его привезут на специальную стоянку, где машину будут тщательно проверять. Это сделано в первую очередь из соображений безопасности, поскольку автомобили без номеров могут числиться в угоне или иметь отношение к диверсиям", — сказал юрист. Автомобилистов предупредили о рисках при покупке и продаже машины

Владельцу, который приедет забирать машину, придется заплатить те же штрафы, если парковка не была оплачена вовремя.

Езда по парковочной разметке

Чаще всего это нарушение происходит в пробках, когда автолюбители их объезжают, несмотря на разметку. Юрист напомнил, что парковка, даже если там нет машин,— это не проезжая часть. Если рядом стоит камера, то она зафиксирует нарушение и владельцу может прийти штраф за "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" в соответствии с ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. Россиянам объяснили, кому положен льготный автокредит

Несколько штрафов за превышение скорости в одном месте

Такое тоже может произойти. По регламенту камеры видеофиксации могут быть установлены всего в 200 метрах друг от друга в населенных пунктах. Это минимально допустимое расстояние. За городом этот промежуток больше — один километр. При этом, по словам специалиста, каждая их них может зафиксировать нарушение, и вам придет не один, а сразу несколько одинаковых штрафов.

Впрочем, как подчеркнул Гусятников, любой штраф за нарушение ПДД можно оспорить в течение десяти суток с момента получения постановления. Жалобу можно подать лично или через портал госуслуг. Нужно приложить фото, видео, показания очевидцев, документы, которые подтвердят ошибочность штрафа.. Если вы пропустили этот срок, его можно попробовать восстановить. Для этого к жалобе следует приложить соответствующее ходатайство. Но удовлетворить его могут только по уважительной причине. Например, если вы находились в больнице, были в отъезде и так далее. Если вы просто забыли про штраф, а потом "одумались" — вам откажут. Если в установленный срок было принято решение, которое вас не устраивает, обжаловать штраф можно будет только в судебном порядке.