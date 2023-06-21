МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Наренда Моди начал свой официальный визит в США. Попавшего когда-то под санкции политика пригласил американский президент Джо Байден и его супруга. Теперь Моди стал желанным гостем в Соединенных Штатах. Что скрывается за этой поездкой и что выиграют от этого обе стороны — разбирался "Прайм". БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

ИЗ ОПАЛЫ

Еще в 2005 году Моди был "заказан" въезд в Америку, где вспомнили о законе о вероисповедании. Теперь же, в 2023 году его ждут в Соединенных Штатах: они захотели дружить с Нью-Дели. Это его не первый визит в Америку, однако нынешняя поездка особо примечательна: она проходит на фоне ухудшения отношений США и России и продолжающегося противостояния Индии и Китая.

Стоит отметить, что в последние годы Индия и другие страны БРИКС все активнее говорят о взаимодействии и дедолларизации экономики. Объединение наглядно показало миру, как развивающиеся страны могут поддерживать друг друга в борьбе с Западом.

И на этом фоне Моди пригласили в США. CNN: визит Блинкена в Китай заставил Европу напрячься

Эксперты не исключили, что "главную скрипку" в поездке премьера Индии играют отнюдь не интересы американцев. Он приехал блюсти свои интересы, а не занимать роль в противостоянии Запада и России. По мнению специалистов, это событие — одно из самых знаковых за всю за всю историю отношений Вашингтона и Нью-Дели.

В настоящее время Индия, которая возглавляет G20, привлекает особое внимание США как крупнейшая страна в Южной Азии и потенциальный противовес Китаю. Моди планирует встретиться с президентом Байденом и лидерами около 20 крупнейших американских корпораций, в том числе главой Tesla — Илоном Маском, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

И ВАШИМ, И НАШИМ

Индия на фоне противостояния США с Китаем и Россией интересна как Вашингтону, так и Москве. Однако у Нью-Дели и Пекина сейчас сложные отношения, хотя они и входят в состав БРИКС. В Китае раскрыли, как один ход Пекина встревожил США, но обрадовал Россию

"Визит Моди в США действительно можно рассматривать через призму преследования национальных интересов со стороны Индии. Ведь несмотря на всю позитивность повестки в контексте БРИКС, не следует забывать о существовании серьезных противоречий между Индией и Китаем, причем по целому спектру вопросов: начиная с того, что оба государства претендуют на лидерство в Азии, и заканчивая наличием прямых территориальных споров в Гималаях, которые могут привести к вооруженному столкновению", — пояснил старший преподаватель Кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Факультета "Школа политических исследований" Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Роман Файншмидт.

Учитывая это, сложно ожидать от Нью-Дели сближения с Пекином. Напротив, Индия готова вести внешнюю политику, ориентированную на противодействие Китаю, в связи с чем США выглядят органичным партнером или даже возможным союзником.

Белый дом, в свою очередь, также заинтересован в том, чтобы приблизить Индию для формирования единой коалиции против растущей мощи Китая. Здесь интересы двух игроков в целом совпадают, что проскальзывало в заявлениях Моди. Политик ранее обозначал приоритетные сферы, в которых Индия может сотрудничать с США: "оборонка", торговля, технологии и энергетика.

Вряд ли этот визит будет иметь какой-то сильный краткосрочный эффект для рынков, но в случае заключения крупных контрактов и долгосрочной программы сотрудничества можно ожидать дополнительный приток американских инвестиций в совместные проекты, сказала Беленькая. Дружба дружбой, а деньги врозь. Отвернулся ли Китай от России?

Нью-Дели в контексте развития отношений с Вашингтоном и его союзниками может получить не только искомую поддержку, направленную против Пекина, но также и дополнительные триггеры экономического роста: например, за счет размещения производств компаний, покидающих юрисдикцию Китая или за счет увеличения инвестиций из США и стран Запада в целом.

Тем не менее, сейчас все-таки не следует рассматривать Индию в качестве союзника Запада: между ними все еще остается целый комплекс противоречий.

"Нельзя не отметить и заинтересованность Индии в возможностях продвижения многополярного формата международных отношений, за счет чего мы и видим участие Индии в объединениях с параллельным участием КНР, а также укрепление сотрудничества между Россией и Индией в текущих геополитических условиях", — заключил Файншмидт.