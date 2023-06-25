МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В последние годы участились случаи мошенничества с незаконным оформлением кредитов без ведома заемщика. Что делать в такой ситуации, рассказала "Прайму" юрист Елена Кудерко. Финансист раскрыла "подводные камни" в договорах, о которых банки молчат

Обычно о "лишнем" кредите человек узнает через коллекторов или при получении судебного уведомления о взыскании долга. Мошенники могут оформить такой кредит через банк или микрофинансовую организацию по данным паспорта. Не смотря на множество предупреждений, бывают ситуации, в которых граждане вынуждены предоставить копию своего паспорта: например, при оформлении заселения в гостиницу, оформлении сим-карты, заключении договора аренды и так далее. В некоторых случаях скан паспорта требуют онлайн-сервисы, к примеру каршеринг или соцсети, напомнила юрист.

"Законодательство о защите персональных данных направлено на обеспечение сохранности чувствительной информации, однако, утечки все равно случаются", — уточнила Кудерко.

Если такое все же произошло, то следует собрать как можно больше сведений от того лица, кто известил о долге. Нужно узнать банк, сумму долга, дату получения кредита, способ получения (карта, наличные, оплата товара и так далее).

Далее нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В нем надо наиболее полно указать все известные данные, сообщить о том, что кредит не брали и ранее информацией о долге не располагали. Если в период получения "кредита" человек находился в отпуске, командировке, теряли паспорт, то это в заявлении также следует указать.

Во-вторых, необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию с сообщением о мошенничестве и запросить копии документов по "полученному кредиту". Узнать способ подачи заявки и оформления можно как лично в отделении банка, так и через смс. Кроме того нужно выяснить, с какого телефона звонили или отправляли заявку. Полученные сведения и копии документов необходимо незамедлительно передать в правоохранительные органы. Юрист раскрыл, зачем мошенники пополняют счета банковских карт

В-третьих, если оформленный на вас неправомерный кредит находится в процессе судебного взыскания, то необходимо обратиться в суд с заявлением об ознакомлении с материалами дела. Именно там должны быть представлены все копии документов и раскрыты сведения о том, каким образом и при каких обстоятельствах был оформлен займ.

"После этого, выбор тактики действий и защиты необходимо согласовать с адвокатом, поскольку многие юридические формальности зависят от срока их совершения, в связи с чем важно не упустить время и принять верные решения, подходящие именно в конкретной ситуации", — заключила эксперт.