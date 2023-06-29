МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против России ограничил поставки люксовых автомобилей, электрокаров и машин с гибридным двигателем объемом больше 1,9 литра. Хавал с нами: как выбрать новый и подержанный китайский автомобиль

Это коснется не только новых, но и подержанных машин. Несмотря на новые палки в колеса, российские автомобилисты без машин не останутся. Кто придет на выручку рассказали, рассказали эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Автоэксперт Егор Васильев посчитал решение Брюсселя как минимум странным.

Во-первых, по его словам, оно распространяется только на юридических лиц. А значит, не исключает возможности попадания машин из этой категории в Россию. То есть конечный потребитель все равно может купить интересующую его модель, пусть и попавшую под запрет. Тем более, что импорт европейских авто, произведенных в Китае, как подчеркнул эксперт, под эти ограничения формально не попадает.

Во-вторых, европейский автопром гарантированно расчищает место на российском рынке для китайских производителей, которые этим подарком не преминут воспользоваться.

"Вообще эти санкции потенциально могут навредить европейским автопроизводителям с их массовым переходом на электротягу, отрезая их от стремительно растущего российского рынка электрической мобильности", — отметил Васильев. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

КАРТИНА ПРОДАЖ

По мнению основателя автомобильного маркетплейса FRESH Дениса Мигаля, эти меры не сильно повлияют на российских автомобилистов.

С запретом на ввоз премиальных машин дилеры столкнулись еще в прошлом году — тогда были запрещены прямые поставки авто дороже 50 тысяч евро. В результате россияне потеряли возможность купить Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche напрямую от производителей, тем самым лишившись и заводской гарантии на них.

Однако дефицит в этом сегменте частично решил параллельный импорт — за январь-май 2023 года в Россию ввезли более 7,3 тысячи автомобилей. Большинство из них — представители Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Mitsubishi.

Картину поставок и продаж новый санкционный пакет значительно не изменит, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

По сути, ввоз таких машин уже под запретом, каналы поставок "пересыхают" не первый месяц. Конечно, будет ввозиться еще меньше Bentley, Ferrari, Rolls-Royce и других машин люксовых брендов. Заметно снизится предложение и по европейским премиальным маркам. Правда, специалист не уверен, что цены начнут стремительно расти — этому противостоит смещение спроса в сектор китайских производителей. "Навезли на нашу голову": чем опасны пригнанные из-за рубежа авто

А спрос на электромобили среди россиян все еще не очень высок, отметил Мигаль. Хотя по итогам первого квартала их реализация увеличилась на 95 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, доля электрокаров в общем числе продаж по-прежнему минимальна — один процент. Да и на рынке сейчас представлено много отечественных аналогов авто этого сегмента.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕТСЯ

Эксперты не берутся прогнозировать, в какой мере новый пакет санкций сможет повлиять на российский авторынок. Есть вероятность, что страны, которые идут навстречу Москве в этом вопросе (Китай и Южная Корея), могут попасть под вторичные санкции, что также усложнит процесс параллельного импорта.

Но прогнозы преждевременны: возможно, появятся новые страны, готовые оказывать России услуги посредника в транспортировке машин.

"Одно можно сказать точно — остановить параллельный импорт в Россию полностью у Запада не получится", — убежден Мигаль.

Сейчас есть повышенный интерес китайских партнеров к российскому рынку, которые стремятся увеличить на нем свою долю и занять ниши ушедших брендов. Это, конечно, не совсем те иномарки, к которым привык российский потребитель, но они тоже имеют хорошее техническое оснащение и относительно доступную стоимость. Россиянам объяснили, кому положен льготный автокредит

Атомобили китайских брендов, безусловно, продолжают наращивать популярность, согласен Тюктеев. Параллельно находят свою нишу и наращивает популярность европейская линейка брендов, производимая в Китае. Помимо этого, объем вторичного рынка в России превышает показатель в 50 миллионов автомобилей с пробегом — и он регулярно обновляется. Так что без машин россияне точно не останутся, заверил Мигаль.

В конечном итоге найдется решение, даже если Запад введет вторичные санкции против дружественных России стран.

"Если, конечно, западные страны не предложат им собственные рынки в качестве альтернативы", — подметил специалист.

Все, по его словам, будет зависеть от масштаба и выгодности таких предложений.