МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Чтобы не получить штраф за видеорегистратор, надо соблюдать законодательство, в частности, ПДД, настроить устройство правильно и использовать его только в соответствии с его назначением, рассказала агентству "Прайм" заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская. Россиянам разъяснили последние изменения в ПДД

В первую очередь необходимо проверить соответствие установки видеорегистратора требованиям законодательства.

Так, не стоит устанавливать видеорегистратор прямо перед глазами. Устройство не должно ограничивать обзор водителя и мешать работе других систем автомобиля. В противном случае можно получить административный штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП.

"Такое на практике случается редко, но лучше сразу установить видеорегистратор "по правилам" и снизить риски получения штрафа", —сказала эксперт.

Если водитель попал в дорожно-транспортное происшествие, то следует остановить запись событий "для предотвращения наложения последующей записи". Затем надо извлечь либо сам видеорегистратор, либо карту памяти, на которую производилась запись событий, и сохранить.

"При этом необходимо убедиться, что запись не была изменена или удалена после происшествия. В дальнейшем запись ДТП необходимо передать сотрудникам правоохранительных органов для подтверждения своей версии события", — заключила юрист.