МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Для банков человек с нулевой кредитной истории — это "темная лошадка", от которой непонятно чего ожидать. Сейчас даже потенциальные работодатели запрашивают у кандидатов кредитный портрет, поэтому хотя бы один займ стоит взять, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин. Юрист раскрыла, что делать с “липовым” кредитом

"Даже если у заемщика имелись незначительные просрочки по платежам, это все равно лучше, чем пустота", — отметил он.

Ситуация, когда у гражданина нет кредитной истории говорит, скорее, о том, что это достаточно молодой человек, который только вступает во взрослую жизнь и у него нет острой необходимости в покупке квартиры в ипотеку или машины в кредит. Лагуткин отметил, что чаще всего осознанная кредитная активность начинается в 25 —30 лет.

"Ждать, что банки сразу начнут выдавать крупные суммы без залога, не стоит. Стратегия входа в кредитную историю может выглядеть как демонстрация своей готовности аккуратно выполнять свои финансовые обязательства. При этом сумма "входа" не обязательно должна быть значительной, лучше начать с малого.

"Это может быть кредитная карта с небольшим лимитом, по которой заемщик будет исправно выплачивать тело кредита и проценты. Неплохим инструментом для этой цели может служить покупка техники или электроники в кредит, так называемый POS-кредит (Point Of Sale — кредит, который можно оформить прямо в точке продажи товаров)", — пояснил эксперт.

По мнению Лагуткина, пока очень многие люди не понимают важности своей кредитной истории. И дело даже не в возможности получить займ быстро и на выгодных условиях.

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"Работодатели часто запрашивают кредитную историю кандидатов, особенно это касается должностей, связанных с высокой финансовой ответственностью. Страховые компании тоже интересуются, нет ли в отчете признаков кредитного мошенничества. Кстати, иллюзия "у меня нет кредитов, значит проверять ничего не надо" является очень опасным заблуждением", — подчеркнул специалист.

Проблема кредитного мошенничества стоит очень остро и без должного внимания и аккуратности велик риск серьезно усложнить себе жизнь. Поэтому вне зависимости от того, есть кредит или нет, нужно регулярно проверять свою кредитную историю.