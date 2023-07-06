МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рассрочка требует строгого соблюдения сроков и размеров платежей, поэтому при нестабильном доходе и отсутствия "подушки безопасности" от нее лучше отказаться, ведь в противном случае человеку грозит штраф или суд, рассказала в беседе с "Праймом" доцент кафедры "Финансы и кредит" экономического факультета РУДН Оксана Савчина. Россиянам рассказали, зачем нужно взять хотя бы один кредит

Кроме того, по ее словам, не стоит брать рассрочку и особо забывчивым россиянам.

Специалист напомнила, что отличительная черта рассрочки — это отсутствие переплаты. Обычно продавец идет на такую форму оплаты, чтобы привлечь как можно больше клиентов, увеличить объем продаж. Рассрочка предоставляется на приобретение конкретного товара, часто предусматривает первоначальный взнос и, как правило, выдается на короткий срок.

Покупатель может также взять рассрочку у банка через продавца. Это наиболее распространенная схема (POS-кредитование). Но для этого требуется наличие партнерства между магазином и банком. И в этом случае покупатель оплачивает стоимость товара банку равными частями, а проценты банку — продавец.

Однако стоит внимательно читать условия и подсчитать, не будет ли переплата за товар в таком случае большой.

Так, Савчина привела в пример ситуацию с покупкой холодильника за 47 тысяч рублей, на который дают рассрочку на год. Покупатель в течение года выплачивает банку 47 тысяч рублей, в день продажи магазин бытовой техники получает от банка 42 тысячи, а оставшиеся пять забирает банк себе в качестве процентов за рассрочку, но по факту — кредит.

В целом, как подчеркнула доцент, благодаря рассрочке можно не откладывать покупку товаров и услуг на потом. Кроме того, в случае, если деньги находились на банковском вкладе или вложены в другие финансовые активы и приносят стабильный доход, то рассрочка является прекрасным вариантом, чтобы не закрывать досрочно вклад и не терять проценты по нему.