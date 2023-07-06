МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стремительное падение курса рубля в целом отвечает интересам финансовых властей, однако в интересах замедления темпов инфляции они могут вмешаться с резкими решениями по ключевой ставке и продаже валютной выручки. Когда случится разворот и сколько будут стоить доллар и евро в ближайшее время? Спасайся кто может: у рубля откроется второе дыхание

В четверг курс рубля ушел на новые минимумы — доллар стоил более 93 рублей, евро превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года. В целом за 12 календарных месяцев доллар подорожал к рублю на 80 процентов.

Ситуацию прокомментировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, снижение происходит на фоне динамики внешней торговли, которая сейчас несет проинфляционные риски. Речь идет о дисбалансе между экспортом и импортом — доходы от первого проседают, а второй активно восстанавливается, что вызывает спрос на валюту.

Плавающий курс рубля — благо для экономики, он позволяет лучше проходить шоки, однако у регулятора есть весь необходимый инструментарий для контроля, который применят в случае необходимости. Проинфляционные риски будут учитываться при принятии решения по ключевой ставке. Кроме того, Центробанк готов вмешаться в валютный рынок интервенциями, если возникнет угроза финансовой стабильности, заверила она.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", назвали еще несколько факторов, которые в совокупности привели к девальвации рубля. Среди них переход к расчетам в валютах развивающихся стран во внешней торговле.

"У российских нефтяников на счетах в индийских банках скопились миллиарды рупий, которые невозможно использовать", — напомнил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Такие валюты не попадают в страну, что еще больше увеличивает спрос на доллары и евро.

Обвал рубля также связан с рекордным бегством капитала из страны — за последние пять кварталов ушло почти 160 миллиардов долларов. Отток усилился после событий 23-25 июня. Инвесторы начали продавать российские активы, в том числе и ОФЗ, конвертировать средства в иностранную валюту и выводить ее за рубеж.

Глобального разворота по всем этим факторам сейчас не получится. Однако регулятор может резко повысить ставку на ближайшем заседании 21 июня и вновь обязать экспортеров продавать больше валюты на внутреннем рынке. Повлиять на геополитические факторы или цены на нефть Банк России не в состоянии.

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

Да и не факт, что это необходимо. Очевидно, что российские финансовые власти не делают трагедии из того, что курс национальной валюты падает, поскольку, при прочих равных, это позволяет наполнить бюджет рублями. "Для монетарных властей — чем дешевле рубль, тем легче решать бюджетные задачи", — рассуждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик рассказал, вырастет ли доллар до 100 рублей

Кроме того, за укреплением доллара могут стоять невидимые для широкой аудитории факторы. Вполне вероятно, что государство с колоссальным дисконтом возвращает деньги западным инвесторам в российские ОФЗ, обменивая по огромному курсу рубли на доллары и позволяя их выводить из экономики, предположил он. Эти сделки, если они существуют, могут быть очень прибыльными для российского бюджета.

С другой стороны, надо всегда помнить об инфляционных рисках, которые сейчас выходят на первый план. Они напрямую влияют на качество жизни населения и темпы реализации инвестиционных программ бизнеса, особенно в секторе реальной экономики.

ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ

Исходя из этого, в ближайшие недели может быть достигнут определенный компромисс между задачами. К середине лета целью для доллара является уровень 100 рублей, а единая валюта может подорожать до 110 рублей, прогнозирует генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко. Набиуллина рассказала, когда ЦБ будет вмешиваться в валютный рынок

"На этом фоне важной задачей монетарных властей остается контроль инфляции и оценка ее рисков. Вполне вероятно, что ключевая ставка в июле подрастет на 50 пп до 8 процентов", — считает она.

Эксперты не исключили и более резкого повышения — сразу на несколько процентных пунктов. Именно так было сделано в декабре 2014 года и в феврале 2022 года, напомнил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

После этого останется только ждать, как решение повлияет на курс и не вмешаются ли какие-то непредсказуемые факторы. По словам Антонова, в этой ситуации радует значительное снижение колониальной зависимости россиян от иностранной валюты. "Мышление изменилось: мы не видим очередей в обменники. Все понимают, что за большими скачками всегда идет коррекция, которая может достичь и 20-30 процентов от взрывного роста", — добавил он.

Очевидно и другое — покупку иностранной валюты лучше всего совершать на волнах укрепления рубля, а не вдогонку волне его ослабления. Если курс доллара в ближайшие месяцы опустится в район 82-85 рублей, это можно использовать для его покупки, поскольку в среднесрочной перспективе рубль продолжит слабеть, заключил Потанин.